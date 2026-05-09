От Алматы до Уральска: 14 действующих велоклубов Казахстана
Стиль жизни

От Алматы до Уральска: 14 действующих велоклубов Казахстана

В Казахстане существуют десятки велоклубов — от спортивных команд при Федерации велосипедного спорта до городских движений, которые добиваются развития инфраструктуры. Собрали действующие сообщества и рассказываем, где искать тренировки, заезды и единомышленников.


Universal Bicycle Team, @ubtalmaty

Один из заметных любительских велоклубов Алматы, состоит в реестре Казахстанской федерации велосипедного спорта. Команда организует тренировки и совместные заезды для участников разного уровня.

Almaty Bro Team, @almatybroteam

Спортивная команда любителей шоссе, регулярно участвует в городских велопарадах и стартах.

«Веломания», @velomaniakz

Любительский клуб широкого профиля для тех, кто только пересел на велосипед и для опытных райдеров. Совместные катания, встречи и велотуризм.

RideBikes Kazakhstan, @ridebikes_kz

Велосообщество с акцентом на совместные заезды по городу и пригороду Алматы. Шоссе, Gravel, МТВ и туризм.

TrueRider, @truerider.kz

Велоклуб BMX и Downhill с тренировками в зале круглый год для детей и взрослых, от нулевого до продвинутого уровня.

«Клуб велосипедных приключений», veloclub.kz

Велотуры и экспедиции по Казахстану и миру от Балхашского ледового заезда до маршрутов в горах Заилийского Алатау. Соорганизатор фестиваля ALMATY BIKE FEST к Всемирному дню велосипеда. Telegram — @veloclub_kz.

Nomad Triathlon Club, @nomadtriclub


Считается одним из самых известных триатлонных клубов столицы. Подойдет тем, кто системно готовится к стартам — велоэтап входит в тренировочную программу.

Velotop Astana, @velotopastana

Один из центров любительского велоспорта в Астане. Объединяет шоссейников и тех, кто катает по городу.

Atyrau Iron Team, @atyrauironteam

Триатлонная команда — велоэтап, бег, плавание. Готовит атлетов к стартам в Казахстане и за рубежом.

Randonneurs Saryarqa, @randonneurssaryarqa

Клуб рандоннеров — это формат сверхдлинных любительских заездов, например 200, 300, 400 и 600 километров по правилам международной федерации Audax.

Velo Kokshe, @velokokshe

Сообщество любителей велоспорта в Кокшетау — параллельная инициатива со своим календарем.

Велоклуб «Синегорье», @v_sinegorie

Велоклуб региона, ориентированный на катание в курортной зоне Бурабай и окрестностях.

Ironwill Team, @ironwill_team

Команда севера Казахстана с триатлонным уклоном.

Velo Lady Semey, @veloladysemey

Женский велоклуб, где сообщество строится вокруг участниц-женщин.


Реестр любительских клубов ведет Казахстанская федерация велосипедного спорта на сайте cycling.kz — там же публикуют новости и календарь любительских стартов категории Masters.

