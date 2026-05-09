От Алматы до Уральска: 14 действующих велоклубов Казахстана

В Казахстане существуют десятки велоклубов — от спортивных команд при Федерации велосипедного спорта до городских движений, которые добиваются развития инфраструктуры. Собрали действующие сообщества и рассказываем, где искать тренировки, заезды и единомышленников.
Universal Bicycle Team, @ubtalmaty
Один из заметных любительских велоклубов Алматы, состоит в реестре Казахстанской федерации велосипедного спорта. Команда организует тренировки и совместные заезды для участников разного уровня.
Almaty Bro Team, @almatybroteam
Спортивная команда любителей шоссе, регулярно участвует в городских велопарадах и стартах.
«Веломания», @velomaniakz
Любительский клуб широкого профиля для тех, кто только пересел на велосипед и для опытных райдеров. Совместные катания, встречи и велотуризм.
RideBikes Kazakhstan, @ridebikes_kz
Велосообщество с акцентом на совместные заезды по городу и пригороду Алматы. Шоссе, Gravel, МТВ и туризм.
TrueRider, @truerider.kz
Велоклуб BMX и Downhill с тренировками в зале круглый год для детей и взрослых, от нулевого до продвинутого уровня.
«Клуб велосипедных приключений», veloclub.kz
Велотуры и экспедиции по Казахстану и миру от Балхашского ледового заезда до маршрутов в горах Заилийского Алатау. Соорганизатор фестиваля ALMATY BIKE FEST к Всемирному дню велосипеда. Telegram — @veloclub_kz.
Nomad Triathlon Club, @nomadtriclub
Считается одним из самых известных триатлонных клубов столицы. Подойдет тем, кто системно готовится к стартам — велоэтап входит в тренировочную программу.
Velotop Astana, @velotopastana
Один из центров любительского велоспорта в Астане. Объединяет шоссейников и тех, кто катает по городу.
Atyrau Iron Team, @atyrauironteam
Триатлонная команда — велоэтап, бег, плавание. Готовит атлетов к стартам в Казахстане и за рубежом.
Randonneurs Saryarqa, @randonneurssaryarqa
Клуб рандоннеров — это формат сверхдлинных любительских заездов, например 200, 300, 400 и 600 километров по правилам международной федерации Audax.
Velo Kokshe, @velokokshe
Сообщество любителей велоспорта в Кокшетау — параллельная инициатива со своим календарем.
Велоклуб «Синегорье», @v_sinegorie
Велоклуб региона, ориентированный на катание в курортной зоне Бурабай и окрестностях.
Ironwill Team, @ironwill_team
Команда севера Казахстана с триатлонным уклоном.
Velo Lady Semey, @veloladysemey
Женский велоклуб, где сообщество строится вокруг участниц-женщин.
Реестр любительских клубов ведет Казахстанская федерация велосипедного спорта на сайте cycling.kz — там же публикуют новости и календарь любительских стартов категории Masters.