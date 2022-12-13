Основатель первого цифрового сервиса по доставке топлива в Узбекистане об особенностях работы в IT-сфере и навыках успешного предпринимателя

Познакомились с CEO Comfort Oil и узнали об особенностях работы в IT-индустрии и трендах будущего.





Бобир Зокиров, 29 лет, город — Ташкент, CEO Comfort Oil, @bobirzokirov_

О себе

Я родился и вырос в Ташкенте. Несколько поколений моей семьи были журналистами. С раннего возраста увлекался сферами масс-медиа и маркетинга. В 2012 году поступил в Туринский политехнический университет в Ташкенте. Изучал инженерию, математику, физику, IT.

Я начал карьеру в роли маркетолога хаба при университете, который проводил бизнес-инкубации по многим направлениям. В течение года стал генеральным директором. Это была полугосударственная организация, в которой мы запускали проекты в IT-сфере и инженерии. Например, мы создавали собственные электромобили.

В 2021 году я создал частную организацию по созданию IT-сервисов Assalom Engineers. Первый проект — Мобильные сервисные станции для автомобилей — не был успешным. Сказывались проблемы с управлением. Но уже второй сервис — Мобильные заправочные станции — стал популярным. Сегодня это успешный проект, который работает во многих регионах Узбекистана по франшизе.

О проекте

Проект Comfort Oil решает несколько проблем. По всему миру идет процесс урбанизации. Постоянно строятся новые дома и офисы. Под строительство заправочных станций остается мало места. К тому же есть ограничения по технике безопасности при их возведении рядом с жилыми комплексами. Мобильные заправочные станции решают проблему нехватки места, очередей, некачественного сервиса, вероятного отсутствия топлива и дают возможность заказать его в любое удобное время.

Наша заправка находится на окраине Ташкента. В распоряжении 40 машин, которые доставляют топливо отличного качества в течение 30-40 минут.





С помощью мобильного приложения мы можем видеть статистику клиента: какую марку бензина он заказывает, как часто и по какому адресу. На основе этих данных строим систему бонусов.

Для корпоративных клиентов отдельный подход: доставку осуществляем бесплатно, а с помощью налоговых вычетов они могут сэкономить.

​О предпринимательстве в IT

В 2000-е годы Европа и Америка пережили IT-бум. Молодые предприниматели получили хорошие возможности, что дало толчок развитию западных стран. Сегодня подобное происходит в Центральной Азии. IT-сфера соприкасается с классическим бизнесом, и это открывает много возможностей для предпринимателей.

Бизнес в IT-сфере — это новая волна

С помощью технологий можно решить вопросы, которые раньше казались нерешаемыми. Так, в 2021 году мы столкнулись с проблемой: в законодательстве не было предусмотрено такого направления, как доставка топлива. Нам пришлось объяснять чиновникам, что такое Мобильные заправочные станции и почему наш проект — это IT-бизнес: ведь он работает через мобильное приложение. В результате кабинет министров принял новый закон в сфере доставки. Это облегчило вход новых предпринимателей на рынок и открыло новые возможности. Например, мы планируем в следующем году начать доставку пропана, метана, битума, мазута и других материалов, необходимых для производства.

Бизнес в IT-сфере — это новая волна. Технологические проекты растут в геометрической прогрессии. Для тех, кто умеет учитывать трудности, обдумывать плюсы и минусы, это хорошая возможность быстро окупить инвестиции. Год назад наша компания стоила 10 000$, а сегодня — 5 000 000$.

При создании бизнеса нужно найти точку решения популярных проблем. Тогда государство и общество будет толкать проект вперед, давать возможности для развития.

Каким должен быть IT-предприниматель

Современный IT-предприниматель должен уметь управлять своим временем. Еще одно важное качество: рассматривать любые проблемы как возможности. Смотреть на вещи с оптимизмом.





Необходимо быть внимательным. В работе с языками программирования любая лишняя цифра или символ могут привести к ошибке.

Сегодня технологический предприниматель не обязан знать все тонкости языков программирования. На это просто не хватит времени. Лучше довериться профессионалам и правильно ими управлять. Достаточно понимать небольшую часть, чтобы разобраться в сути технологии.

IT-предприниматель должен думать о будущем своего проекта. Заниматься направлениями маркетинга, HR-менеджмента, законодательства, юридическими вопросами. Иногда даже маленькие недостатки могут вылиться в серьезные проблемы. Чтобы этого не произошло, нужно планировать действия на несколько лет вперед.

О трендах

Сегодня сфера доставки работает через мобильные приложения. Я считаю, что в скором времени производство тоже перейдет на этот формат. Многие крупные организации, например, супермаркеты, уже сделали это. Раньше считалось, что создать приложение — это долго и дорого. Но практика показывает, что это окупается уже через год. Поэтому разные сервисы двигаются в IT-сферу.

Когда-то Билл Гейтс сказал: «Если вашего бизнеса нет в Интернете, значит, вас нет в бизнесе». В будущем, если у компании не будет приложения, ее не будет на рынке.

Советы начинающим

YouTube — университет IT-предпринимательства. На видеохостинге можно изучить все направления интересного для вас языка программирования. Причем это не шаблонное вузовское обучение, а новый цифровой подход.

Нет определенного места, где человек может освоить навыки IT-предпринимательства. Но есть много сообществ, в которых можно обсудить свои проекты. Это здорово помогает.

В будущем IT-предприниматели будут проводить мероприятия вроде тренингов, где будут делиться опытом, рассказывать о реализации своего бизнеса.

Совет всем начинающим: планируйте свою жизнь на несколько лет вперед. Ставьте цели и начинайте развитие. В XXI веке нет границ в изучении и создании проектов.

Хороший толчок развитию проектов дает маркетинг. С помощью Instagram можно делать большие вещи. Это нужно использовать. Рассказывать о своей деятельности, планах. Развивать личный бренд.