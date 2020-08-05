Основатель Happy Cake о запуске международной франшизы, кризисе и о том, кто такой евразийский предприниматель

Асхат Солтанов, 36 лет, родной город — Караганда, владелец Happy Cake
В 2016 году мы впервые открыли точку в Алматы и тогда же начали думать о запуске франшизы. Мы поняли, что можем научить людей нашему бизнесу. Все можно стандартизировать и запуститься в любом городе. С 2017 по 2019 год мы упаковывали франшизу, она у нас стандартная, но закрытая. Мы тщательно выбираем партнера, нам важно, чтобы он поддерживал и продолжал семейные ценности Happy Cake. Чаще всего партнерами становятся семьи.
Мы всегда работаем над тем, чтобы создать удобства для потребителя. Чтобы, когда человеку понадобится торт, он сразу вспоминал о Happy Cake, так как у нас удобный сайт, колл-центр и служба доставки. Все это помогло пережить карантин.
Девальвация сильно повлияла на нас: поставщики подняли цены на продукты. Если до карантина средняя себестоимость была 38% , то после девальвации она выросла до 70%. Сейчас мы просто находимся на точке безубыточности.
Как Асхат справляется с кризисом и что планирует делать дальше, смотрите на YouTube-канале Dengi Media.
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