Основатель европейских стартапов iDWELL и Bonrepublic о том, как создать успешный IT-продукт

Владимир Ким — основатель нескольких успешных IT-стартапов, которые работают на рынке Европы. Мы поговорили с ним об особенностях работы в IT-сфере и узнали, каким должен быть технологичный предприниматель.





Владимир Ким, 40 лет, город — Вена, предприниматель, linkedin





О себе

Я учился в American University of Central Asia, одном из первых вузов американского формата в Центральной Азии. Ездил по программе обмена в США. В 2003-2004 годах окончил магистратуру в Новой Зеландии. Уже тогда понял, что хочу заниматься бизнесом, а не теорией. Работал в консалтинге, чтобы познакомиться с реальным предпринимательским опытом. Устроился на работу в Москву, в организацию Boston Consulting Group. После трудился в разных областях, хотел понять, какая отрасль для меня ближе. Сначала попробовал себя в телеком-индустрии. Затем поработал в Microsoft. Здесь понял, что хочу остановиться на IT-сфере и заниматься разработкой программного обеспечения.

Моя первая попытка создания бизнеса провалилась. Я хотел создать CRM-систему для малого и среднего бизнеса, но не хватило ресурсов.

О проектах

В 2013 году мы с друзьями из Австрии запустили онлайн-площадку BlackFridaySALE. Принесли концепцию «Черной пятницы» в страны СНГ и Европы, где люди раньше слышали о таких скидках, но массово в них не участвовали. Это первый проект с большим количеством клиентов, который «прокачал» отрасль розничных продаж и принес культуру общенациональных скидок.

В 2016 году я задумался о новом проекте в сфере программного обеспечения. Тогда я жил в Москве и столкнулся с проблемой ведения коммуникаций в рамках дома, где у меня была квартира. Понял, что на местном рынке нет решений. Собрал команду и начал создавать прототип, который мы назвали iDWELL. Проведя около 20 интервью с компаниями, которые управляют жилыми комплексами, понял, что они консервативные, не хотят платить за программное обеспечение. Поэтому мы перенаправили продукт на Европу и запустились на австрийском и немецком рынках. Сегодня iDWELL — это программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать все основные процессы управляющих компаний: работу с заявками, отправку инвойсов к оплате, управление недвижимостью. Проект активно растет и развивается. У нас более 400 клиентов и 80 сотрудников.

Следующий проект я начал продумывать в 2018 году, когда учился на MBA в Венском экономическом университете. Выбрал HR, так как это массовая сфера, в отличие от недвижимости. При написании диссертации в этом направлении я выявил одну из болевых точек — низкую вовлеченность сотрудников в современном бизнесе. Чтобы ее решить, мы разработали продукт Bonrepublic. Он направлен на проработку двух кейсов:

1. Оценка эффективности персонала и обратная связь, организация обучения и прокачивание компетенций сотрудников. Это полный цикл, который позволяет улучшать навыки работников, которые нужны организациям в современном мире.

2. Вовлечение сотрудников в работу. Для этого важны факторы признания заслуг человека и осмысленности поставленных перед ним задач. Мы делаем так, чтобы работа имела смысл.

Сейчас Bonrepublic в ранней фазе развития. Мы были участниками крупнейшего в Европе акселератора Axel Springer und Porsche и привлекли инвестиции.

​О предпринимательстве в IT

Я не программист. У меня нет фундаментального инженерного образования. В таких случаях для развития IT-бизнеса нужно либо развить технические компетенции, либо привлечь партнеров, у которых они есть. Я пошел по второму пути. С самого начала нашел хороших товарищей, которые обладают навыками и знаниями.

Любое программное обеспечение — капиталоемкое вложение, которое требует тысячи часов разработки

Помимо общих компетенций, нужно вкладываться в развитие экспертизы внутри компании. Создать центр разработки и не выносить задачи на аутсорс. Придерживаюсь взгляда, что лучше вложиться в собственных сотрудников, а не финансировать другие компании. Поэтому набираем и развиваем своих инженеров.

Для любого стартапа важно понять свой product-market fit. Удостовериться, что твоя идея нужна рынку, необходимо на первом этапе. Потому что создание любого IT-продукта — это дорого и долго. Сначала стоит как можно раньше и как можно дешевле создать прототип, протестировать его, внести модификации и развивать дальше.

Любое программное обеспечение — капиталоемкое вложение, которое требует тысячи часов разработки. Нужно быть готовым, что если вы примете неверное решение на начальном этапе, можно понести большие потери.

Каким должен быть IT-предприниматель

Обычно люди сами приходят к предпринимательству через серию попыток, первых стартов, провалов и успехов. Это естественный процесс, которому не научиться в университете.

В 16 лет можно быть лучшим предпринимателем, чем в 45. Главное — предлагать и реализовывать идеи, не боясь насмешек в случае провала, и не думать о мнении других. Смелость — важное качество.





Начинать путь предпринимателя стоит как можно раньше. Чем быстрее пройдешь через ошибки и сделаешь выводы, тем лучше будет получаться в будущем.

Успешные предприниматели — это хорошие нетворкеры. Чтобы найти партнеров, привлечь клиентов, нужно уметь убеждать и делать так, чтобы вам верили. Интровертам обычно тяжело с этим. Но и они могут достичь успеха, будучи гиками. Билл Гейтс — отличный пример.

О трендах

В любой момент времени можно найти идею, которая станет успешной. Это вопрос открытости взглядов и мировоззрения. Окон, когда нет тем для развития, просто не существует.

Люди, которые не становятся предпринимателями, часто видят проблему и даже знают, как ее решить, но не приступают к действиям. На самом деле любая деятельность, даже если она в итоге окажется не успешной, полезна тем, что ты учишься на практике и извлекаешь из этого ценные уроки.

В Центральную Азию можно многое принести из мирового рынка. Это поможет развивать экономику региона и локальные IT-компетенции.

Где учиться предпринимательству в IT

Для молодых людей университет — это время, когда нужно понять, что делать дальше. Часто студенты бакалавриата еще не знают, хотят ли они работать по профессии, на которую поступили. Поэтому нужно гибко воспринимать любую область изучения, чтобы иметь возможность адаптироваться под реальные потребности. Главное — выработать навыки критического мышления и самодисциплины. А конкретные знания по предметам можно подтянуть во время дальнейшего обучения.

В любой момент времени можно найти идею, которая станет успешной

Предпринимателем можно стать только через практику. Еще полезно внимать опыту людей, которые уже прошли определенный путь. Для этого стоит двигаться в инкубаторы и акселераторы, где концентрируются опытные люди. Необязательно наступать на грабли. Можно послушать о чужих и понять, как делать не нужно. Хотя, опираясь на свой опыт, могу сказать, что многие предпочитают сами сделать ошибку и извлечь урок.

Советы начинающим

В Центральной Азии много талантливых ребят. Мой совет: раскрывайтесь миру, путешествуйте, используйте программы обмена или государственные гранты. При этом оставаться в другой стране не обязательно. Изучите, что за рубежом делают лучше, вернитесь на родину и сделайте это у себя. Привозите новые форматы, адаптируйте те, что уже работают на других рынках.

Главное — не зацикливайтесь на одном месте. Комбинируйте путешествия, учебу и работу. Создавайте бизнес, который сделает Центральную Азию регионом, в который приезжают туристы и удивляются развитостью и технологичностью.