Осенью в южной столице Казахстана состоится Неделя моды Eurasian Fashion Week

EFW — международная площадка, представляющая моду и стиль всего Евразийского континента. Проект призван не только объединить дизайнеров мирового уровня, но и открыть новые имена.

Формат Eurasian Fashion Week предполагает сотрудничество с европейскими и азиатскими брендами, байерами и международными СМИ. Профессиональная программа направлена на развитие международных отношений и налаживание долгосрочных связей между всеми звеньями фешн-индустрии.

EURASIAN FASHION WEEK пройдет в ТРЦ FORUM 25 и 26 октября. Модная неделя будет сопровождаться официальным шоурумом, который будет действовать c 25 по 27 октября на площадке Недели моды, а с 28 по 30 октября в отдельном арт-пространстве на втором этаже ТРЦ Forum.

Первый день Недели моды откроют коллекции казахстанских и зарубежных дизайнеров, в числе которых такие бренды как: SS Brand, Italy For Kazakhstan, Adili, MelinClo, Shakerbay, Zulfiya Sulton, Ceeann.

Второй день показов представит бутик Ave.Montaigne. Откроет фешн-шоу уникальный винтажный показ c коллекциями легендарных дизайнеров: Oscar De La Renta, Kenzo, Karl Lagerfeld. Далее на подиуме пройдет показ коллекции RED CARPET. Третий показ завершающего дня презентует Сергей Шабунин. Закроет второй день показов EFW бренд Minavara с круизной коллекцией, а финальный показ станет совместным для Игоря Гуляева и бренда Minavara.

27 октября в рамках Недели моды пройдет финал международного конкурса молодых дизайнеров FASHION FOR FUTURE и показы детских коллекций в рамках Kid’s Fashion Day с брендами: Volskaya, Bagi, Mimioriki, Brosh Uniform, Orchestra, Inzhu_Fashion, LC Waikiki.

Генеральный партнер: холдинг Crystal AG.

Партнерами мероприятия выступили: АТУ, компания Miele, Lyn’s Collagen.

Информационный партнер: сеть кинотеатров Kinopark.

Официальный технический партнер: Alt Sound

Спикеры пресс-конференции:

— Ирина Байжанова, Генеральный продюсер EFW

— Карина Гамова, управляющий менеджер холдинга Crystal AG

— Королева Маргарита Константиновна, маркетолог Miele

— Адалят Бакиева, резидент JKS Entertainment

— Адил Асель Адилкызы, основатель бренда ADILI

— Бекбаева Гузель Нурахметовна, директор ТОО KAZ Thai group, представитель компании Lyn’s по странам СНГ

— Сарттарова Ляззат Тургунбековна, декан факультета дизайна, технологий текстиля и одежды.

Время и место проведения Недели моды: ТЦ Forum, ул. Сейфуллина, 617 Event Space, 5 этаж.

Подробную информацию Вы можете узнать на сайте eurasianfashionweek.com и в официальном аккаунте в Instagram: @efw.kz