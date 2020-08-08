Осенью в Ташкенте проведут Фестиваль документального кино тюркского мира

Фестиваль документального кино тюркского мира планируют провести 22-24 октября 2020 года в Ташкенте. В числе организаторов — Федерация журналистов тюркского мира совместно и фонд культуры, искусства и кино тюркского мира.

Фестиваль объединит кинематографистов со всего тюркского мира для встреч, обмена идеями и взглядами. Участие в кинофоруме примут авторы из Узбекистана, Турции, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Турецкой Республики Северного Кипра, автономных тюркских республик, Македонии, Косово, Венгрии.

В Совет фестиваля вошел генеральный директор Национального агентства «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов, а в жюри — кинорежиссер Рашид Маликов.

Фестиваль призван поддержать режиссеров-документалистов, поспособствовать развитию и расширению документального кинопроизводства.

Источник: uzreport.news