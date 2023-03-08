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Опубликован дебютный трейлер нового мультфильма про Черепашек-ниндзя
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/
Новости

Сегодня в 14:07

Опубликован дебютный трейлер нового мультфильма про Черепашек-ниндзя

В ролике зрителей знакомят с очередным пересказом истории про боевых братьев-мутантов, живущих в канализации Нью-Йорка.



За производство проекта отвечает вечный подросток Сет Роген, он же озвучил кабана-амбала Бибопа. Его напарник — носорог Рокстеди — разговаривает голосом рестлера Джона Сины. Роль мудрого наставника — крысы Сплинтера — досталась Джеки Чану.

Мировая премьера запланирована на 4 августа 2023 года. Для Nickelodeon «Черепашки-ниндзя» станут первым мультфильмом для широкого кинотеатрального проката.

Источник: rg.ru

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