Опубликован дебютный трейлер нового мультфильма про Черепашек-ниндзя

В ролике зрителей знакомят с очередным пересказом истории про боевых братьев-мутантов, живущих в канализации Нью-Йорка.

За производство проекта отвечает вечный подросток Сет Роген, он же озвучил кабана-амбала Бибопа. Его напарник — носорог Рокстеди — разговаривает голосом рестлера Джона Сины. Роль мудрого наставника — крысы Сплинтера — досталась Джеки Чану.

Мировая премьера запланирована на 4 августа 2023 года. Для Nickelodeon «Черепашки-ниндзя» станут первым мультфильмом для широкого кинотеатрального проката.

Источник: rg.ru