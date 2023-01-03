«Оппенгеймер», «Марвелы», «Дюна 2»: самые ожидаемые фильмы 2023 года

Рассказываем, какие фильмы следует ждать в 2023 году: от «Барби» с Райаном Гослингом до возвращения Индианы Джонса.
«Джон Уик 4»
Жанр: боевик, триллер, криминал
Режиссер: Чад Стахелски
Мировая премьера: март 2023
В главных ролях: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард
Продолжение серии фильмов про Джона Уика. Главный герой находит способ победить Правление Кланов. Но ему нужно сразиться с новым врагом и его союзниками.
«Стражи Галактики. Часть 3»
Жанр: фантастика, боевик, комедия, приключения
Режиссер: Джеймс Ганн
В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер
Мировая премьера: май 2023
Сюжет фильма разворачивается сразу после событий «Мстители: Финал». Питер Квилл не может смириться с потерей Гаморы и вместе со Стражами Галактики отправляется на очередную миссию по защите Вселенной.
«Человек-паук: Через вселенные 2»
Жанр: мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, комедия
Режиссер: Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон
В главных ролях: Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Оскар Айзек
Мировая премьера: июнь 2023
Майлз Моралес путешествует по мультивселенной вместе с Гвен Стейси и новой командой Людей-пауков. Им предстоит столкнуться с могущественным злодеем.
«Индиана Джонс и часы судьбы»
Жанр: боевик, приключения
Режиссер: Джеймс Мэнголд
Мировая премьера: июнь 2023
В главных ролях: Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас
Новое приключение археолога-исследователя. На этот раз Индиана Джонс готов разрешить, казалось бы, безнадежную ситуацию.
«Трансформеры: Восхождение Звероботов»
Жанр: фантастика, боевик, приключения
Режиссер: Стивен Кейпл мл.
В главных ролях: Мишель Йео, Пит Дэвидсон, Питер Динклэйдж
Мировая премьера: июнь 2023
В 1994 году двое археологов, Елена и Ной, вступают в конфликт, связанный с максималами, предаконами и террорконами.
«Флэш»
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Режиссер: Андрес Мускетти
Мировая премьера: июнь 2023
В главных ролях: Майкл Шеннон, Бен Аффлек, Майкл Китон, Эзра Миллер
Физик-ядерщик Барри Аллен проводит неудачный эксперимент и получает дозу ядохимикатов. В результате он приобретает новые поразительные способности, он способен развивать невообразимую скорость.
«Оппенгеймер»
Жанр: драма, биография, история
Режиссер: Кристофер Нолан
В главных ролях: Киллиан Мёрфи, Флоренс Пью, Эмили Блант, Гари Олдман, Роберт Дауни мл., Мэтт Дэймон
Мировая премьера: июль 2023
Самый обсуждаемый и ожидаемый фильм 2023 года. История американского физика Роберта Оппенгеймера, чья деятельность в области разработки ядерного оружия развернулась в годы Второй мировой войны.
«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»
Жанр: боевик, триллер, приключения
Режиссер: Кристофер МакКуорри
Мировая премьера: июль 2023
В главных ролях: Том Круз, Пом Клементьефф, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби
Американский шпионский боевик с Томом Крузом в главной роли. Это уже седьмой фильм франшизы «Миссия невыполнима».
«Марвелы»
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Режиссер: Ниа ДаКоста
В главных ролях: Бри Ларсон, Тейона Паррис, Иман Веллани
Мировая премьера: июль 2023
Еще один супергеройский фильм, на этот раз в центре сюжета три героини Marvel Comics: Кэрол Дэнверс или Капитан Марвел, Камале Хан или Мисс Марвел и Монике Рамбо.
«Барби»
Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, приключения
Режиссер: Грета Гервиг
В главных ролях: Марго Робби, Уилл Феррелл, Хелен Миррен, Райан Гослинг
Мировая премьера: июль 2023
Марго Робби исполняет роль Барби, которая не соответствует нормам красоты Барбиленда, а поэтому покидает его и начинает новую жизнь в реальном мире.
«Дюна 2»
Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения
Режиссер: Дени Вильнёв
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея
Мировая премьера: ноябрь 2023
Продолжение экранизации романа «Дюна». В центре сюжета судьба Пола Атрейдеса и его взаимоотношения с Чани.
«Убийцы цветочной луны»
Жанр: триллер, драма, криминал, детектив, вестерн, история
Режиссер: Мартин Скорсезе
В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун
Действие фильма разворачивается в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж в американском городе Оклахома. Один из коренных жителей США обнаружил нефть и разбогател. Теперь представителей племени убивают одного за другим. Это привлекает внимание ФБР.