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«Оппенгеймер», «Марвелы», «Дюна 2»: самые ожидаемые фильмы 2023 года
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Вчера в 15:45

«Оппенгеймер», «Марвелы», «Дюна 2»: самые ожидаемые фильмы 2023 года

Рассказываем, какие фильмы следует ждать в 2023 году: от «Барби» с Райаном Гослингом до возвращения Индианы Джонса.

«Джон Уик 4»



Жанр: боевик, триллер, криминал

Режиссер: Чад Стахелски

Мировая премьера: март 2023

В главных ролях: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард

Продолжение серии фильмов про Джона Уика. Главный герой находит способ победить Правление Кланов. Но ему нужно сразиться с новым врагом и его союзниками.


«Стражи Галактики. Часть 3»


Жанр: фантастика, боевик, комедия, приключения

Режиссер: Джеймс Ганн

В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер

Мировая премьера: май 2023

Сюжет фильма разворачивается сразу после событий «Мстители: Финал». Питер Квилл не может смириться с потерей Гаморы и вместе со Стражами Галактики отправляется на очередную миссию по защите Вселенной.


«Человек-паук: Через вселенные 2»


Жанр: мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, комедия

Режиссер: Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон

В главных ролях: Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Оскар Айзек

Мировая премьера: июнь 2023

Майлз Моралес путешествует по мультивселенной вместе с Гвен Стейси и новой командой Людей-пауков. Им предстоит столкнуться с могущественным злодеем.


«Индиана Джонс и часы судьбы»

Жанр: боевик, приключения

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Мировая премьера: июнь 2023

В главных ролях: Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас

Новое приключение археолога-исследователя. На этот раз Индиана Джонс готов разрешить, казалось бы, безнадежную ситуацию.


«Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Стивен Кейпл мл.

В главных ролях: Мишель Йео, Пит Дэвидсон, Питер Динклэйдж

Мировая премьера: июнь 2023

В 1994 году двое археологов, Елена и Ной, вступают в конфликт, связанный с максималами, предаконами и террорконами.


«Флэш»


Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Режиссер: Андрес Мускетти

Мировая премьера: июнь 2023

В главных ролях: Майкл Шеннон, Бен Аффлек, Майкл Китон, Эзра Миллер

Физик-ядерщик Барри Аллен проводит неудачный эксперимент и получает дозу ядохимикатов. В результате он приобретает новые поразительные способности, он способен развивать невообразимую скорость.


«Оппенгеймер»


Жанр: драма, биография, история

Режиссер: Кристофер Нолан

В главных ролях: Киллиан Мёрфи, Флоренс Пью, Эмили Блант, Гари Олдман, Роберт Дауни мл., Мэтт Дэймон

Мировая премьера: июль 2023

Самый обсуждаемый и ожидаемый фильм 2023 года. История американского физика Роберта Оппенгеймера, чья деятельность в области разработки ядерного оружия развернулась в годы Второй мировой войны.


«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»

Жанр: боевик, триллер, приключения

Режиссер: Кристофер МакКуорри

Мировая премьера: июль 2023

В главных ролях: Том Круз, Пом Клементьефф, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби

Американский шпионский боевик с Томом Крузом в главной роли. Это уже седьмой фильм франшизы «Миссия невыполнима».


«Марвелы»


Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Режиссер: Ниа ДаКоста

В главных ролях: Бри Ларсон, Тейона Паррис, Иман Веллани

Мировая премьера: июль 2023

Еще один супергеройский фильм, на этот раз в центре сюжета три героини Marvel Comics: Кэрол Дэнверс или Капитан Марвел, Камале Хан или Мисс Марвел и Монике Рамбо.


«Барби»


Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, приключения

Режиссер: Грета Гервиг

В главных ролях: Марго Робби, Уилл Феррелл, Хелен Миррен, Райан Гослинг

Мировая премьера: июль 2023

Марго Робби исполняет роль Барби, которая не соответствует нормам красоты Барбиленда, а поэтому покидает его и начинает новую жизнь в реальном мире.


«Дюна 2»


Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения

Режиссер: Дени Вильнёв

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея

Мировая премьера: ноябрь 2023

Продолжение экранизации романа «Дюна». В центре сюжета судьба Пола Атрейдеса и его взаимоотношения с Чани.


«Убийцы цветочной луны»

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив, вестерн, история

Режиссер: Мартин Скорсезе

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун

Действие фильма разворачивается в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж в американском городе Оклахома. Один из коренных жителей США обнаружил нефть и разбогател. Теперь представителей племени убивают одного за другим. Это привлекает внимание ФБР.

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