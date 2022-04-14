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Онлайн-супермаркет Arbuz.kz начал работу в США
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Сегодня в 09:14

Онлайн-супермаркет Arbuz.kz начал работу в США

Онлайн-супермаркет Arbuz.kz объявил о начале деятельности в США под брендом Pinemelon в городе Денвере, штат Колорадо.

Компания сфокусируется на натуральных, органических и полезных продуктах, отдавая приоритет фермерам и производителям Колорадо.

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По словам генерального директора сервиса Алексея Ли, Денвер был выбран как «город-миллионник», с большим приростом населения, высоким уровнем образования и дохода. В американской индустрии продуктов питания и напитков для электронной коммерции наблюдается постоянный и прогнозируемый рост, поэтому открытие бизнеса в США было органическим решением.

Для начала работы в Денвере был полностью реконструирован фулфилмент-центр площадью 3 000 квадратных метров, запущена американская версия приложений для iOS и Android, адаптированы информационные системы логистики.

Источник: kapital.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.