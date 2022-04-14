Онлайн-супермаркет Arbuz.kz начал работу в США

Онлайн-супермаркет Arbuz.kz объявил о начале деятельности в США под брендом Pinemelon в городе Денвере, штат Колорадо.
Компания сфокусируется на натуральных, органических и полезных продуктах, отдавая приоритет фермерам и производителям Колорадо.
По словам генерального директора сервиса Алексея Ли, Денвер был выбран как «город-миллионник», с большим приростом населения, высоким уровнем образования и дохода. В американской индустрии продуктов питания и напитков для электронной коммерции наблюдается постоянный и прогнозируемый рост, поэтому открытие бизнеса в США было органическим решением.
Для начала работы в Денвере был полностью реконструирован фулфилмент-центр площадью 3 000 квадратных метров, запущена американская версия приложений для iOS и Android, адаптированы информационные системы логистики.
Источник: kapital.kz