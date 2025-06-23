Олжас Байелбай о том, как предметы в кино играют свои роли, и что они говорят зрителю на самом деле

Олжас Байелбай, режиссер и специалист по киноязыку, а также автор weproject.media. Олжас делится с нашими читателями информацией о закулисье киноиндустрии. Недавно он рассказал о том, как смотреть кино с удовольствием. А в этот раз написал о значении реквизита как языка кино и его роли в создании глубоких смыслов в фильмах.

Олжас Байелбай, город — Алматы, режиссер, специалист по киноязыку, @olzhazavre

Фотограф @olzhabai_arlan

Реквизит с характером

Задумывались ли вы, каким образом предметы в кино становятся актерами второго плана и что они говорят зрителю на самом деле.

Когда мы смотрим фильм, в основном фокусируемся на лицах, репликах и действиях. Но то, что действительно создает атмосферу, что незаметно вшито в восприятие кадра — это детали.

Потертая зажигалка, чашка с надписью World’s Best Dad, блокнот с оторванной обложкой — все это не просто «декор». Это язык кино. Язык, который говорит напрямую с подсознанием зрителя. И если вы режиссер или просто внимательный зритель, то скорее всего знаете, насколько сильно может сыграть одна вещь в кадре.

Предмет в кадре всегда гораздо больше, чем просто предмет

В кино ничего не появляется случайно, особенно в хороших фильмах. Каждый объект в кадре может раскрыть персонажа точнее, чем длинный диалог.

Потертый кожаный чемодан может значить, что герой кочует и у него нет дома. Треснувшее зеркало — очевидный символ раздвоенности личности. Игрушечный медвежонок на заднем сиденье машины преступника — тревожно, правда? Возможно, у него есть ребенок. Или травма, которую он носит с собой с детства. В политическом триллере «ГОК» — мы поставили на стол старую пепельницу в виде лица демона, символизирующую алчность и коррупцию.

Все это — визуальный психоанализ, и он работает эффективнее, чем кажется.

Художник-постановщик как психолог

Когда я работаю с художником по реквизиту, я всегда говорю одну вещь: «Нам не нужны вещи. Нам нужны следы жизни». Реквизит — это не просто стул, лампа или кружка. Это:

— текстура — поцарапанное, новенькое, стерильное, ржавое

— цвет и форма — резкий или мягкий силуэт, контраст с персонажем

— история объекта — у кого он был до этого? Был ли он подарен? Куплен? Найден?

Простой пример: если герой пьет виски из хрустального бокала — это говорит о статусе, или, наоборот, об иллюзии этого статуса.

А если из простой рюмки? Перед нами, скорее всего, человек земли. Без понтов. А может, даже с трагедией внутри.

Если герой добрый или неуверенный, в его комнате могут превалировать округлые и мягкие предметы. Если же в его характере чувствуется стержень и наглости ему не занимать, то острые и угловатые предметы интерьера ему подойдут больше.

Пасхалки и скрытые смыслы

Мастера вроде Финчера, Тарантино и Нолана вообще любят играть с предметами как с кодами. Они прячут пасхалки — визуальные намеки, которые замечают только внимательные.

В «Бойцовском клубе» почти в каждой сцене появляется кружка Starbucks — это метафора потребительского мира, который нас душит.

В «Начале» волчок Доминика — это не просто вещь. Это его якорь, его навязчивая идея, его «реальность».

В «Однажды в… Голливуде» мы можем «прочитать» прошлое героя по его квартире: афиши, старые пластинки, книги. Это его визуальная автобиография. Поэтому реквизит говорит со зрителем всегда, но не каждый умеет его услышать.

Объект с историей — это уже персонаж

Есть такой прием — искусственное состаривание. Ведь новая вещь всегда выглядит будто только из магазина. А нам нужен опыт. Команда специально добавляет царапины, вмятины, ржавчину. И это работает.

Кожаная куртка Индианы Джонса, в первую очередь — его боевой друг. Это запах приключений. Когда зритель видит такую вещь, он чувствует этот самый опыт и историю. И тогда зритель верит.

Почему это все работает? Потому что мозг зрителя — это сканер. Он сканирует кадр мгновенно, и, если в нем все согласовано — он верит происходящему, а если реквизит случайный или «для мебели» — кадр в голове зрителя рассыпается. Реквизит всегда влияет на восприятие истории, даже если зритель этого не осознает.

И реквизит в этом языке — это полноценные предложения, а иногда и целые главы. Поэтому в следующий раз, когда в кадре появится какая-то «мелочь», не пролистывайте взглядом. Быть может, это и есть подсказка к настоящей сути персонажа. А может даже это его боль, его правда, его прошлое, спрятанное в чайной ложке.