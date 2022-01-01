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«Одноклассники» запустили deepfake-сервис — пользователи смогут интегрировать свое лицо в новогоднюю анимацию
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Сегодня в 11:52

«Одноклассники» запустили deepfake-сервис — пользователи смогут интегрировать свое лицо в новогоднюю анимацию

Соцсеть добавила сервис создания персональной анимации «Новый образ» на базе технологии deepfake и нейросетей.

Для создания новогодней «гифки» со своим лицом пользователи могут перейти в мини-приложение, загрузить фотографию с компьютера и выбрать шаблон для анимации. Через несколько минут нейросети выдают результат, который можно опубликовать в ленте.

Соцсеть планирует и дальше развивать собственные deepfake-технологии: расширить возможности «Нового образа» и интегрировать его в разные механики и продукты, включая стикеры со своим лицом, фото профиля, рамки и другое.

Источник: vc.ru

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