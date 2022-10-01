Объявлены стартапы, победившие в Astana Hub Battle 2022

На форуме Digital Bridge-2022 объявили победителей Astana Hub Battle — масштабной битвы за лучший IT-стартап. Всего в конкурсе приняло участие 97 стартапов, 10 из них прошли в финал.

По решению жюри победителями стали следующие проекты:

Первое место и $10 000 получают основатели стартапа NBFIT. Это программа-ассистент женского здоровья, которая помогает мамам восстановиться после родов.

Второе место и $5 000 достается проекту EasyTap — сервису по поиску подработок по гибкому графику в магазинах и ресторанах.

Третье место и $3 000 — стартапу Cybionyx. Команда разрабатывает сервис, который будет предоставлять удаленную работу для людей с рабочими специальностями.

Отдельный приз в размере $20 000 от венчурного фонда MOST Ventures получил стартап AIdent — облачный сервис на основе искусственного интеллекта для анализа снимков зубов.

Источник: digitalbusiness.kz