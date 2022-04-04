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Объявлены победители премии «Грэмми»
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Сегодня в 10:33

Объявлены победители премии «Грэмми»

64 церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» состоялась в Лас-Вегасе.

В категории «Лучший новый исполнитель» победила американская певица Оливия Родриго. Ее песня Drivers License, которую певица исполнила в начале церемонии, также была признана лучшей поп-композицией.

Премию как лучший поп-альбом получил Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта.

Лучшей танцевальной/электронной записью признали Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным/электронным альбомом — Subconsciously Black Coffee.

В номинации лучшее рок-исполнение победил трек Making A Fire группы Foo Fighters, в лучшей рок-композиции — Waiting On A War той же группы, а в лучшем рок-альбоме — их Medicine At Midnight.

Помимо этого, награды получила группа Dream Theater за песню The Alien — «лучшее метал-исполнение», H.E.R. за композицию Fight For You — «лучшее традиционное R&B», Lucky Daye за альбом Table For Two — «лучший R&B альбом».

Рэп-дуэт Silk Sonic — Бруно Марс и Андерсон Паак выиграл музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Песня года» с композицией Leave The Door Open.

Источник: m.lenta.ru

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