Объявлены победители премии «Грэмми»

64 церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» состоялась в Лас-Вегасе.В категории «Лучший новый исполнитель» победила американская певица Оливия Родриго. Ее песня Drivers License, которую певица исполнила в начале церемонии, также была признана лучшей поп-композицией.Премию как лучший поп-альбом получил Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта.Лучшей танцевальной/электронной записью признали Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным/электронным альбомом — Subconsciously Black Coffee.В номинации лучшее рок-исполнение победил трек Making A Fire группы Foo Fighters, в лучшей рок-композиции — Waiting On A War той же группы, а в лучшем рок-альбоме — их Medicine At Midnight.Помимо этого, награды получила группа Dream Theater за песню The Alien — «лучшее метал-исполнение», H.E.R. за композицию Fight For You — «лучшее традиционное R&B», Lucky Daye за альбом Table For Two — «лучший R&B альбом».Рэп-дуэт Silk Sonic — Бруно Марс и Андерсон Паак выиграл музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Песня года» с композицией Leave The Door Open.Источник: m.lenta.ru