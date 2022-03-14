Объявлены победители премии «Энни-2022» в области анимации

«Митчеллы против машин» и «Аркейн» стали главными победителями ежегодной премии «Энни», вручаемой за выдающиеся достижения в анимационных фильмах, сериалах и короткометражках.

«Митчеллы против машин» выиграли сразу в восьми номинациях: «Лучший полнометражный анимационный фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшие эффекты», «Лучший монтаж», «Лучшее озвучивание», «Лучший дизайн персонажей» и «Лучшая работа художника-постановщика».

«Аркейн» же победил в девяти номинациях: «Лучший анимационный сериал для широкой зрительской аудитории», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшие эффекты», «Лучшая анимация персонажей», «Лучший дизайн персонажей», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший монтаж», «Лучшее озвучивание» и «Лучшая раскадровка».

Мультфильм «Энканто» получил награды за анимацию персонажей, раскадровку и музыку.

Лучшей независимой анимационной работой жюри назвало «Побег».

Лучшей специальной анимационной работой стал «Наму», а лучшей анимационной короткометражкой — кукольная «Бестия».

Лучшей студенческой работой признали короткометражку «Ночь оживших страхов».

В номинации «Лучший монтаж» среди анимационных сериалов победил «Что, если…?».

Приз за лучшую анимацию персонажей в игровом фильме выиграла кинокартина «Шан-Чи и легенда десяти колец», а в видеоигре — «Рэтчет и Кланк: Сквозь миры».

Источник: rossaprimavera.ru