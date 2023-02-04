Объявлены имена победителей Digital Almaty Awards 2023

В рамках Международного технологического форума «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности» состоялось вручение традиционной ежегодной премии за выдающиеся достижения в сфере цифровизации:
— победителем в номинации EdTech стал проект Daryn Online
— лучшим в номинации MedTech признан проект Cerebra
— победителем в номинации FinTech стала компания Solva
— номинация лучший CDO года досталась вице-министру труда и социальной защиты населения Казахстана Ерболу Оспанову
— победителем в номинации Venture Capitalist стал Алим Хамитов, Most Ventures
— лучшим в номинации e-Commerce стал ресурс Flip.kz
— лучшей в номинации Woman in Tech стала Асем Нургалиева.
Фото: пресс-служба Премьер-министра РК