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    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Объявлены имена победителей Digital Almaty Awards 2023
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Сегодня в 10:51

Объявлены имена победителей Digital Almaty Awards 2023

В рамках Международного технологического форума «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности» состоялось вручение традиционной ежегодной премии за выдающиеся достижения в сфере цифровизации:

— победителем в номинации EdTech стал проект Daryn Online

— лучшим в номинации MedTech признан проект Cerebra

— победителем в номинации FinTech стала компания Solva

— номинация лучший CDO года досталась вице-министру труда и социальной защиты населения Казахстана Ерболу Оспанову

— победителем в номинации Venture Capitalist стал Алим Хамитов, Most Ventures

— лучшим в номинации e-Commerce стал ресурс Flip.kz

— лучшей в номинации Woman in Tech стала Асем Нургалиева.

Фото: пресс-служба Премьер-министра РК

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