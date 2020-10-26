Образовательные стипендии и программы для женщин: бакалавриат, магистратура, MBA

Международные стипендии в США для женщин — AAUW
AAUW — это стипендия для женщин-студенток магистратуры, аспирантуры и докторантуры, которые не являются гражданками США.
Стипендия существует с 1917 года. Предпочтение отдается женщинам, которые работают над тем, чтобы улучшить положение женщин и девочек через гражданскую, общественную и профессиональную деятельность.
Дедлайн: ноябрь 2020 года
Что входит:
— грант от 18 000 $ до 30 000 $.
Требования:
— женщина, не являющаяся гражданкой США
— степень бакалавра
— владение английским языком.
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Стипендия женщинам на получение степени МВА от IMD
IMD — это Международный институт управленческого развития — бизнес-школа, которая находится в Лозанне, Швейцария. Предлагает несколько вариантов спонсирования обучения женщин на программе MBA.
Дедлайн: зависит от программы
Что входит:
— грант до 25 000 франков.
Требования:
— женщина, гражданки развивающихся стран
— поступить на очное отделение программы MBA
— заполнить заявку и написать эссе.
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Women in Finance Scholarship от FINCAD
Стипендия «Женщины в финансах» направлена на поощрение и поддержку выдающихся женщин, которые строят карьеру в области финансов.
Ежегодно премия в размере 20 000 $ присуждается одной женщине для оказания помощи в обучении на уровне аспирантуры.
Дедлайн: прием заявок на 2020 год закрыт, программа ежегодная
Что входит:
— стипендия 20 000 $.
Требования:
— поступить на обучение на программу аспирантуры, имеющую отношение к финансам
— предоставить необходимый перечень документов.
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Грант на обучение имени Маргарет Макнамары
Цель гранта — помощь женщинам из развивающихся стран получить образование, чтобы улучшить жизнь женщин и детей в их родных странах.
Дедлайн: январь 2021
Что входит:
— для обучения в США и Канаде предоставляется грант 15 000 $
— для обучения на программах Латинской Америки, Африки и программах Trinity Washington University предоставляется 7000 $.
Требования:
— женщины не моложе 25 лет
— быть гражданкой страны, которая включена в список стран-кандидатов MMEG
— быть зачисленным в аккредитованное учебное заведение при подаче заявки
— не быть связанным с World Bank Group, International Monetary Fund и Inter-American Development Bank.
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Стипендия Фонда Schlumberger
Фонд Schlumberger — это некоммерческая организация, которая поддерживает научно-техническое образование. Стипендия направлена на помощь в получении STEM-образования для женщин.
Дедлайн: ноябрь 2020
Что входит:
— грант 50 000 $ в год для программ докторантуры и 40 000 $ в год для аспирантуры.
Требования:
— быть зачисленным в университет за рубежом
— иметь отличную академическую успеваемость
— демонстрировать лидерские качества, проводить разъяснительную работу с населением
— вернуться в родную страну после завершения учебы.
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CEU Executive MBA Fellowship for a Female Manager or Entrepreneur from Central Asia
CEU Executive MBA — программа, созданная для опытных менеджеров из Центральной Азии, которые хотят прокачать свои навыки от операционного управления до стратегического лидерства.
Дедлайн: март 2021
Что входит:
— победитель получит до 95 % скидки на полную стоимость обучения по программе.
Требования:
— не менее восьми лет профессионального опыта
— степень бакалавра или эквивалентная квалификация
— здоровый карьерный рост
— сопроводительное письмо, объясняющее интерес к EMBA
— знание английского языка
— невозвращаемый заявочный сбор 30 евро.
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Houzz Scholarship Program
Стипендии для девушек старше 17 лет в области архитектуры, жилищного дизайна, устойчивого проектирования и управления строительством. Есть пять программ:
— Women in Architecture Scholarship
— Residential Design Scholarship
— Sustainable Residential Design Scholarship
— Residential Construction Management Scholarship
— Skilled Trades Residential Construction Scholarship.
Дедлайн: март 2021
Что входит:
— стипендия в размере 2500 $.
Требования:
— желание получить степень бакалавра или магистра по одному из перечисленных направлений
— для девушек 17 лет или старше
— заполнить анкету об образовании, карьерных целях.
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Стипендия Фонда имени Кристиане Нюсляйн-Фольхард для мам-аспирантов
Фонд имени Кристиане Нюсляйн-Фольхард помогает женщинам решиться на то, чтобы продолжить научную карьеру после рождения ребенка.
Деньги выделяются на помощь по хозяйству, найм няни, покупку бытовой техники — вещей, которые облегчат жизнь, когда мамы-ученого нет дома.
Дедлайн: ноябрь 2020
Что входит:
— стипендия в размере 200-400 евро ежемесячно.
Требования:
— дети должны посещать детский сад или в течение дня находиться на попечении няни
— супруг не должен находиться в отпуске в связи с уходом за ребенком
— аспирантура или Postdoc-проект должны проходить в немецком университете
— на момент поступления в аспирантуру соискательнице должно было быть не более 28 лет, на момент начала программы Postdoc — не более 32 лет.
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