Образовательные стипендии и программы для женщин: бакалавриат, магистратура, MBA

Международные стипендии в США для женщин — AAUW





AAUW — это стипендия для женщин-студенток магистратуры, аспирантуры и докторантуры, которые не являются гражданками США.

Стипендия существует с 1917 года. Предпочтение отдается женщинам, которые работают над тем, чтобы улучшить положение женщин и девочек через гражданскую, общественную и профессиональную деятельность.

Дедлайн: ноябрь 2020 года

Что входит:

— грант от 18 000 $ до 30 000 $.

Требования:

— женщина, не являющаяся гражданкой США

— степень бакалавра

— владение английским языком.

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Стипендия женщинам на получение степени МВА от IMD





IMD — это Международный институт управленческого развития — бизнес-школа, которая находится в Лозанне, Швейцария. Предлагает несколько вариантов спонсирования обучения женщин на программе MBA.

Дедлайн: зависит от программы

Что входит:

— грант до 25 000 франков.

Требования:

— женщина, гражданки развивающихся стран

— поступить на очное отделение программы MBA

— заполнить заявку и написать эссе.

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Women in Finance Scholarship от FINCAD





Стипендия «Женщины в финансах» направлена на поощрение и поддержку выдающихся женщин, которые строят карьеру в области финансов.

Ежегодно премия в размере 20 000 $ присуждается одной женщине для оказания помощи в обучении на уровне аспирантуры.

Дедлайн: прием заявок на 2020 год закрыт, программа ежегодная

Что входит:

— стипендия 20 000 $.

Требования:

— поступить на обучение на программу аспирантуры, имеющую отношение к финансам

— предоставить необходимый перечень документов.

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Грант на обучение имени Маргарет Макнамары





Цель гранта — помощь женщинам из развивающихся стран получить образование, чтобы улучшить жизнь женщин и детей в их родных странах.

Дедлайн: январь 2021

Что входит:

— для обучения в США и Канаде предоставляется грант 15 000 $

— для обучения на программах Латинской Америки, Африки и программах Trinity Washington University предоставляется 7000 $.

Требования:

— женщины не моложе 25 лет

— быть гражданкой страны, которая включена в список стран-кандидатов MMEG

— быть зачисленным в аккредитованное учебное заведение при подаче заявки

— не быть связанным с World Bank Group, International Monetary Fund и Inter-American Development Bank.

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Стипендия Фонда Schlumberger





Фонд Schlumberger — это некоммерческая организация, которая поддерживает научно-техническое образование. Стипендия направлена на помощь в получении STEM-образования для женщин.

Дедлайн: ноябрь 2020

Что входит:

— грант 50 000 $ в год для программ докторантуры и 40 000 $ в год для аспирантуры.

Требования:

— быть зачисленным в университет за рубежом

— иметь отличную академическую успеваемость

— демонстрировать лидерские качества, проводить разъяснительную работу с населением

— вернуться в родную страну после завершения учебы.

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CEU Executive MBA Fellowship for a Female Manager or Entrepreneur from Central Asia





CEU Executive MBA — программа, созданная для опытных менеджеров из Центральной Азии, которые хотят прокачать свои навыки от операционного управления до стратегического лидерства.

Дедлайн: март 2021

Что входит:

— победитель получит до 95 % скидки на полную стоимость обучения по программе.

Требования:

— не менее восьми лет профессионального опыта

— степень бакалавра или эквивалентная квалификация

— здоровый карьерный рост

— сопроводительное письмо, объясняющее интерес к EMBA

— знание английского языка

— невозвращаемый заявочный сбор 30 евро.

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Houzz Scholarship Program

Стипендии для девушек старше 17 лет в области архитектуры, жилищного дизайна, устойчивого проектирования и управления строительством. Есть пять программ:

— Women in Architecture Scholarship

— Residential Design Scholarship

— Sustainable Residential Design Scholarship

— Residential Construction Management Scholarship

— Skilled Trades Residential Construction Scholarship.

Дедлайн: март 2021

Что входит:

— стипендия в размере 2500 $.

Требования:

— желание получить степень бакалавра или магистра по одному из перечисленных направлений

— для девушек 17 лет или старше

— заполнить анкету об образовании, карьерных целях.

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Стипендия Фонда имени Кристиане Нюсляйн-Фольхард для мам-аспирантов





Фонд имени Кристиане Нюсляйн-Фольхард помогает женщинам решиться на то, чтобы продолжить научную карьеру после рождения ребенка.

Деньги выделяются на помощь по хозяйству, найм няни, покупку бытовой техники — вещей, которые облегчат жизнь, когда мамы-ученого нет дома.

Дедлайн: ноябрь 2020

Что входит:

— стипендия в размере 200-400 евро ежемесячно.

Требования:

— дети должны посещать детский сад или в течение дня находиться на попечении няни

— супруг не должен находиться в отпуске в связи с уходом за ребенком

— аспирантура или Postdoc-проект должны проходить в немецком университете

— на момент поступления в аспирантуру соискательнице должно было быть не более 28 лет, на момент начала программы Postdoc — не более 32 лет.

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