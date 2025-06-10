Обмен экспертизой, живые дискуссии и нетворкинг в яблоневом саду: как прошла конференция Digital Discovery 3.0 от команды Go Ahead

16 мая в Алматы состоялась третья конференция Digital Discovery от команды Go Ahead — группы специализированных агентств и сервисов диджитал-маркетинга. Участники мероприятия обсудили, как выстроить эффективный диджитал-маркетинг: от выбора между перформанс и медийной рекламой до роста мобильных приложений и роли данных в выстраивании маркетинговой стратегии.



Программа конференции началась с дискуссионной панели Performance vs. Media реклама, на которой лидеры индустрии из разных сфер обменялись своей экспертизой. Модератором обсуждения выступил Гани Жаркинбаев — партнер рекламно-коммуникационного агентства Mosaic Agency, а в числе участников были:

— Алексей Радиванович, CEO Admixer Advertising

— Екатерина Щипачёва, CMO Pandora, Intertop Kazakhstan

— Антон Шуваков, Директор департамента интернет продаж Kupipolis.kz, «Сентрас Иншуранс»

— Андрей Симончик, Директор AMDG.KZ

— Асель Макулбекова, Директор департамента маркетинга и PR, Halyk Bank.

Далее Рита Бесходарная — Eastern Europe Team Lead, AppsFlyer поделилась секретами роста мобильных приложений. Спикер презентовала гостям конференции кейсы с крупными международными компаниями, три составляющих роста, иерархию атрибуции. Кроме того, эксперт подробно остановилась на защите от мошенничества, использовании собственных и web-источников и повышении эффективности креативов.

Полина Франдлих, Buying Director, Go Ahead, рассказала гостям, что требуется для успеха перфоманс-кампаний: от его запуска до анализа эффективности. По словам эксперта, в креативной стратегии заключается 70% успеха кампании. Для этого требуется выявить правильные УТП и лайны для креативов, структуру и дизайн креатива, а также не менее важно согласовать кампанию с юристами.

Ильнур Сибгатулин, Эксперт по Google и DV 360/Co-Founder сообщества «99 тенге», продолжил тему перформанса презентацией о способах оценки данного формата.









Спикер вывел формулу эффективности рекламных кампаний, а также поделился моделями атрибуции и сквозной аналитикой, основанной на данных.

Следующим выступил Дмитрий Сафронов, Account Executive, Apps, EMEA, Adjust, с темой «Data-Driven Growth: Настрой перформанс с Adjust». Спикер разобрал топ-5 ошибок, ведущих к потерям, рассказал о ретаргетинге и сравнил его с UA. Кроме того, представитель Adjust изложил о возможностях платформы.

Марк Поморцев, Business Director, Go Tech, выпустил с темой «В поисках миллиона: как интегрировать брендформанс-подход в программатик-рекламу». После анализа рынка спикер раскрыл, как формируется желание потребителей и как выстроить результативный брендформанс подход.





Кроме того, Марк Поморцев поделился эффективным способом измерения брендформанса на примере кейса с крупным международным брендом и подробно рассказал об атрибуции и объединении данных в web и in-app.





Также эксперт поделился советами для старта брендформанс-кампании:





Следом выступил Шерали Джурабаев, Co-Founder, CMO Predictory AI с темой «Big data для маркетолога: только 2%…». Спикер рассказал, что такое big data, что входит в эти данные, а также объяснил принципы и особенности работы с данными для маркетолога.

Заключительным выступлением конференции стала дискуссионная панель «Агентство vs. In-house», которую провела Аида Татаева — бренд-менеджер, «Медиахолдинг 31». Лидеры индустрии поделились своим взглядом на разные подходы к решению задач в диджитал-маркетинге. В панели приняли участие:

— Ахмет Нажмаддин, CMO Central Asia & Caucasus, 1Fit

— Наталья Трегубова, СМО LOTTE Rakhat

— Артемий Овчаренко, Ex-CMO Airba Fresh / Technodom

— Татьяна Соколова, Eurasia Strategic Digital Marketing Lead, STADA.

Презентации можно изучить подробнее и скачать по ссылке: Презентации Digital Discovery 3.0