«Объединять умы, создавать будущее», — все, что нужно знать о всемирной выставке Expo Dubai 2020

Expo Dubai 2020 откроет свои двери 1 октября. Мы поговорили с вице-президентом по маркетинговой стратегии о главной теме Всемирной выставки, национальных павильонах, архитектурном символе и многом другом.





Sumathi Ramanathan, вице-президент по маркетинговой стратегии и продажам Expo Dubai 2020





О себе



Я довольно давно путешествую по миру, и моя карьера тесно связана со сферами туризма и гостеприимства. Когда началась работа над Expo 2020, а случилось это около трех лет назад, я уже жила в Дубае и была хорошо знакома с местной культурой и видением мира. Для меня это прекрасная возможность поработать в мультикультурной команде с представителями более чем 80 национальностей. Сейчас моя задача заключается в анализе рынка и разработке стратегии для привлечения посетителей на это мероприятие.

Выставка Expo — это не только о бизнес-развитии. Это ивент для правительств, предпринимателей и всех тех, кто заинтересован в культуре, искусстве, инновациях, технологиях и исследовании новых горизонтов. Именно поэтому очень здорово здесь находиться.

Об Expo Dubai 2020

Мероприятия Expo всегда были местом, где собирались лучшие умы человечества и демонстрировали инновации и технологии, которые меняют нашу жизнь в лучшую сторону. Последние 100 лет это было главной целью выставок. Но сегодня мы можем сказать, что Expo Dubai — это нечто большее. Мы создаем платформу для сотрудничества и совместного творчества стран всего мира.

Тема Expo 2020 — «Объединять умы, создавать будущее». Дубай всегда был местом, которое объединяло людей. Со времен Шелкового пути здесь останавливались торговцы из Венеции, арабские ученые, индийские купцы. И сегодня в городе проживают представители 200 национальностей. Поэтому «Объединение» всегда было частью ДНК Дубая. И сегодня оно важно как никогда, так как уже много месяцев мы не можем контактировать в реальности. Вот уже больше года у людей нет возможности собираться вместе, говорить о возможных решениях для будущего. Поэтому Expo Dubai уникально условиями, в которых проходит.





На Expo Dubai есть три тематические зоны. Первая из них — «Возможности», сосредоточена на целях устойчивого развития, разработанных ООН. Страны-участницы, в том числе и Казахстан, продемонстрируют решения, технологии и инновации в таких ключевых областях как образование, гендерное равенство, искоренение бедности, изменение климата и в ряде других важных тем.

Вторая тематическая зона — «Мобильность». Сегодня это важно для всех нас. Речь идет о передвижении людей, товаров и идей. Здесь мы зададимся вопросами: «Как будут выглядеть путешествия в будущем?», «На что будут похожи самолеты через 100 лет?», «Что насчет космоса и его освоения?». Страны-участницы поделятся исследованиями в сфере искусственного интеллекта, виртуальной реальности и больших данных, а также расскажут о новых технологиях и решениях в области логистики.





Последняя тематическая зона будет называться «Устойчивость». Главный фокус здесь на действиях, которые мы можем предпринять, чтобы сделать нашу планету лучше и передать ее в сохранности будущим поколениям. Участники из разных стран представят новые, более устойчивые технологии для постройки зданий и переработки отходов, покажут последние технологии в области альтернативной энергии: солнечной, водной и других.

Expo Dubai открыто для всех. Например, если вы представитель медицинской профессии и хотите узнать, как развивается ваша отрасль, то на выставке вы увидите самые передовые технологии. Например, принтер, который печатает живые клетки, или робота, который проводит операцию.

Центром Expo Dubai станет Al Wasl Plaza — архитектурное чудо, первый в мире купол с двойным проекционным экраном на 360 градусов







Или мы можем представить, что вы подросток из Казахстана, который приехал на выставку со своим отцом. Вы можете заглянуть в павильон Mobility, который демонстрирует, как путешествовали люди, начиная с VIII века во времена арабских первооткрывателей, до современных миссий на Марс. Возможно, это вдохновит вас стать астронавтом.

Если вы бизнесмен, то на Expo Dubai сможете познакомиться с тысячами предпринимателей и узнать больше о мировых тенденциях.

Тех, кто заинтересован в культуре и искусстве, ждет разнообразная программа: до 60 событий в день, выступления известных артистов со всего мира, огромное количество инсталляций, выставок в области искусства, культуры и бизнес-программ. Также у каждой страны будет свой национальный день с празднованием в культурных традициях, аутентичными танцами и шоу: от балета из Монако до русского шоу матрешек. Благодаря одному входному билету, вы сможете посетить 192 страны.

Центром Expo Dubai станет Al Wasl Plaza — архитектурное чудо, первый в мире купол с двойным проекционным экраном на 360 градусов. Его высота более 17 этажей, а площадь — 16 теннисных кортов. В дневное время Al WaslPlaza напоминает райский сад в пустыне, а по вечерам превращается в волшебный мир проекций, в котором разыгрываются разные истории.





Таким образом, каждый посетитель получит персональный опыт, основанный на личных интересах и желаниях.

О билетах на Expo Dubai 2020

Есть три типа билетов для входа на Expo Dubai. Их можно приобрести на нашем сайте. 1-Day Ticket — пропуск, по которому вы сможете исследовать выставку целый день, будет стоить 95 дирхамов. Multi-Day Pass за 195 дирхамов даст вам доступ к Expo на месяц. Также для покупки доступен Season Pass с безлимитным посещением за 495 дирхамов. Дополнительно для желающих доступны экскурсии с гидом на нескольких языках.





Также пропуски доступны в туристических пакетах. Они включают в себя авиабилеты, трансфер и проживание. Мы работаем с большим количеством авиакомпаний. К примеру, если вы летите рейсом FlyDubai, то получите бесплатный однодневный пропуск.

Для детей младше 18 лет, студентов и людей старше 60 лет, вход абсолютно бесплатный.

О предполагаемых результатах

В 2021 году ОАЭ исполняется 50 лет. Поэтому проведение Всемирной выставки в этот важный и символичный год — честь и привилегия. Я думаю, что мы уже достигли своей цели. Так, несмотря на пандемию, Expo Dubai объединило 192 страны в одном месте на шесть месяцев. Всемирная выставка 2020 стремится соединить страны, культуры и континенты в едином порыве улучшить мир. Также думаю, что это прекрасная возможность людям со всего мира познакомиться с культурой и гостеприимством Эмиратов.





Мы надеемся, что сможем воодушевить посетителей на изменения. Expo Dubai призвано вдохновить людей строить лучший, гармоничный мир. Многие выставки помогают задуматься о глобальных мировых проблемах и решениях, которые мы можем предпринять. Если человек увидел влияние пластика на окружающую среду и решил больше не использовать соломинки для напитков — это уже достижение.

Всемирная выставка 2020 стремится соединить страны, культуры и континенты в едином порыве улучшить мир







Expo Dubai 2020 — событие, которое случается только раз в жизни в этой части планеты. И длится оно только шесть месяцев. За 95 дирхамов у вас есть шанс познакомиться с разными культурами и их национальной кухней. Я рекомендую приобретать Multi-Day Pass, за время которого вы сможете посетить все страны от Германии и Италии до Казахстана и Индии.