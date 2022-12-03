Нью-Йорк и Сингапур стали самыми дорогими городами в 2022 году

По итогам уходящего года Нью-Йорк и Сингапур стали самыми дорогими городами для проживания. Рейтинг основан на данных аналитического центра Economist Intelligence Unit, который ежегодно оценивает этот показатель в мегаполисах планеты.

В прошлом году Нью-Йорк занимал шестое место, а Сингапур — второе. Тогда самым дорогим городом для жизни был признан Тель-Авив, который сейчас опустился на вторую строчку.

Цель исследования — определить стоимость жизни в крупных городах для сотрудников международных компаний. Для этого эксперты переводят местные цены в американские доллары. Место в рейтинге зависит от обменного курса национальной валюты.

Источник: daily.afisha.ru