Нур-Султан на карте Street Art Cities

Казахстан теперь есть на карте крупнейшей базы стрит-арта в мире. Теперь иностранцы и гости Нур-Султана могут найти на карте муралы, созданные в рамках фестивалей URBAN ART ASTANA 2018 и 2019 годов. Для этого надо скачать приложение или открыть его через поисковик Google. На карте отобразится название работы, автор и расположение.