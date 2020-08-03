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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Нур-Султан на карте Street Art Cities
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Сегодня в 10:07

Нур-Султан на карте Street Art Cities

Казахстан теперь есть на карте крупнейшей базы стрит-арта в мире. Теперь иностранцы и гости Нур-Султана могут найти на карте муралы, созданные в рамках фестивалей URBAN ART ASTANA 2018 и 2019 годов. Для этого надо скачать приложение или открыть его через поисковик Google. На карте отобразится название работы, автор и расположение.

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#астана #мурал #нурсултан
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