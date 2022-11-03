Новый сезон Зamandas Podcast и путешествия по Казахстану: 14 новых выпусков на YouTube

Рассказываем о том, что нового появилось на YouTube за прошедшие дни.





Наш голос должен быть громче / Қанат и Ержан / Зamandas Podcast

Новый сезон подкаста Зamandas будет без гостей. Ведущие обсудили роль казахского языка, как открылась Америка Канату в его последнюю поездку, поколение сверстников, которое должно открыто задавать вопросы, каким может быть отцовство и многое другое.





Большое путешествие в Казахстан

Автор канала рассказывает, как путешествовал по живописнейшему Казахстану, побывал в нескольких городах, познакомился с новыми людьми и круто провел время.







A’Studio: 35-летний юбилей, мюзикл «Джулия», алматинские истории

Новый выпуск на канале Арманжана Байтасова. В гостях #BaitassovLive в Алматы A’Studio — советская, казахская и российская музыкальная поп-группа.







В чем уникальность Big Apple и La Barca | Абишев Руслан | 101друг Шаекина #13

Руслан Шаекин опубликовал новое интервью с Русланом Абишевым, основателем кофеен Big Apple и ресторана La Barca. Предприниматель поделился многими секретами и интересными решениями в его проектах.





Yolo house блогерлері | Жаңа түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен

Yolo house в студии Jibek Joly TV. Смотреть тем, кто интересуется творчеством ребят.





Омар Жәлелұлы: Қазақ есін жинау үшін Абайды оқу керек!

Интервью на казахском языке. Омар Жалелович изучает творчество Абая 35 лет. Он знает о нем все и поделился этим с Динарой Сатжан и ее зрителями.







Каким будет новый Ташкент? Alter Ego Новость#2

Новость недели по мнению редакции Alter Ego. В этом выпуске об изменениях в городе, включая озеленение, расширение и строительство города «новый Ташкент».





Вино МИРОВОГО КЛАССА — КАК делают ВИНО, и СКОЛЬКО на этом ЗАРАБАТЫВАЮТ?

Предприниматель из Кыргызстана берет интервью у предпринимателя из Казахстана. Выпуск про виноделие: насколько это сложный бизнес, сколько требует инвестиций, сколько можно заработать, и как удается в Казахстане делать вино на уровне мировых брендов.





УЛАН УСЕНОВ: о Новом Казахстане и «краше», маме-ментяре, крутой жене и партнерских родах

Тимур Балымбетов взял интервью у Улана Усенова. Гость рассказал о любви к аниме, своей команде, работе учителя в Казахстане и о семье.







Страшилки / Мискузи подкаст х Хаким Мукарам и Копжасаров Ильяс

«Мискузи Боул» и рубрика веселых страшилок к Хэллоуину.





ENG BOY O’ZBEK REPPERLARI

Очередной проект Jahongir Latipov состоялся с известными рэперами Узбекистана. Они рассказали, сколько зарабатывают и как живут.





НЯНЯ | Бизнес по-қыздарский | 1 серия

Новый сериал, который тронет до глубины души. В сети вышла первая серия.







Jah Khalib — «Осенняя» | ПРЕМЬЕРА ТРЕКА

Певец выпустил клип на песню «Осенняя», которая уже доступна на всех цифровых площадках.





Кыргызы в Кремниевой долине, США, Meta, Гульзина Куттубекова

В выпуске вы познакомитесь с кыргызстанкой, работающей в IT-сфере. Гульзина рассказывает про свою жизнь в Штатах и о работе в Meta, Facebook, Instagram.