Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
novyy-sezon-startuet-v-astana-balet
Новый сезон стартует в «Астана Балет»
100
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:02

Новый сезон стартует в «Астана Балет»

В сентябре в «Астана Балет» стартует новый театральный сезон, в котором столичный коллектив представит насыщенную программу: зрителей ждут полюбившиеся постановки и премьерные спектакли.

9-10 сентября в 19:30 состоится показ балета в двух действиях «Султан Бейбарс», раскрывающий страницы жизни Султана Сирии и Египта, в постановке главного балетмейстера театра Мукарам Авахри.


17 сентября в 19:30 зрителям представят знаменитый балет «Легенда о любви» выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича на музыку Арифа Меликова.


Национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» представит театр «Астана Балет» 16 октября.


Также скоро состоится премьера Dior. Ма Muse в постановке Ксении Зверевой при участии французского модного дома Dior.
Все мероприятия проходят при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, согласно которым количество зрителей в зале не превышает 30% от общего количества посадочных мест, а также с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астанабалет #нурсултан #спектакль #новыйсезон #программа
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Фотовыставка «Ұлы дала рухы» к 20-летию Астаны открылась в Венгрии
1655
В Астане направления в детсады будут выдаваться электронно
2747
Европейская выставка образования 2019 состоится в столице
997