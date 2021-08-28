Новый сезон стартует в «Астана Балет»



9-10 сентября в 19:30 состоится показ балета в двух действиях «Султан Бейбарс», раскрывающий страницы жизни Султана Сирии и Египта, в постановке главного балетмейстера театра Мукарам Авахри.







17 сентября в 19:30 зрителям представят знаменитый балет «Легенда о любви» выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича на музыку Арифа Меликова.







Национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» представит театр «Астана Балет» 16 октября.







Также скоро состоится премьера Dior. Ма Muse в постановке Ксении Зверевой при участии французского модного дома Dior.

Все мероприятия проходят при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, согласно которым количество зрителей в зале не превышает 30% от общего количества посадочных мест, а также с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции.

В сентябре в «Астана Балет» стартует новый театральный сезон, в котором столичный коллектив представит насыщенную программу: зрителей ждут полюбившиеся постановки и премьерные спектакли.