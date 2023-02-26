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Apple представит AR и VR-гарнитуру первого поколения этим летом, а второго — в 2025 году
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Сегодня в 11:30

Apple представит AR и VR-гарнитуру первого поколения этим летом, а второго — в 2025 году

Первая гарнитура виртуальной или дополненной реальности Apple ожидается в продаже в этом году. Одновременно компания разрабатывает гарнитуру второго поколения, к тому же сразу ​​в двух версиях: более дорогой и продвинутой, и более доступной. Эти модели, скорее всего, появятся в 2025 году. Обе версии гарнитур будут разрабатываться и производиться компаниями Luxcaseict и Foxconn.

Гарнитура Apple первого поколения будет анонсирована на WWDC в июне и будет оснащена более чем дюжиной камер, парой экраном 4K, продвинутыми датчиками для отслеживания глаз и рук, и многими другими дополнительными функциями. Что касается программного обеспечения, устройство получит интерфейс, схожий с iOS.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #виртуальнаяреальность #apple #гаджеты #дополненнаяреальность
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