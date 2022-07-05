Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-bishkeke-otkroyut-graffiti-galereyu-s-portretami-izvestnyh-kyrgyzstancev
В Бишкеке откроют граффити-галерею с портретами известных кыргызстанцев
56
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:22

В Бишкеке откроют граффити-галерею с портретами известных кыргызстанцев

Творческая группа basicolors реализовала в Бишкеке инновационный арт-проект «Граффити — один на миллион»

Инициаторы проекта называют его творческим экспериментом на стыке современного уличного искусства и медиа.

Цель проекта — при помощи граффити рассказать шесть уникальных и мотивирующих историй о жителях Кыргызстана. Герои проекта — представители самых разнообразных сфер: параспорт, тату, тэкбол, права женщин, экология и триатлон

Все созданные в рамках проекта граффити-портреты будут отчеканены в формате невзаимозаменяемого токена с регистрацией в блокчейн.

Источник: kaktus.media

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#искусство #кыргызстан #бишкек #граффити #проект
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
IVI устроил первую в мире премьеру сериала в Minecraft
716
Казахстанец завоевал золотую медаль Европейской олимпиады по географии ЕGеO – 2022
644
Black Friday в Sulpak продолжается
1370
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.