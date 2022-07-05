В Бишкеке откроют граффити-галерею с портретами известных кыргызстанцев

Творческая группа basicolors реализовала в Бишкеке инновационный арт-проект «Граффити — один на миллион»

Инициаторы проекта называют его творческим экспериментом на стыке современного уличного искусства и медиа.

Цель проекта — при помощи граффити рассказать шесть уникальных и мотивирующих историй о жителях Кыргызстана. Герои проекта — представители самых разнообразных сфер: параспорт, тату, тэкбол, права женщин, экология и триатлон

Все созданные в рамках проекта граффити-портреты будут отчеканены в формате невзаимозаменяемого токена с регистрацией в блокчейн.

Источник: kaktus.media