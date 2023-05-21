Новый сезон «Футурамы» выйдет спустя 10 лет

Мультсериал «Футурама» стартовал в далеком 1999. Вплоть до 2013 года проект стабильно выходил сначала на телеканале FOX, а затем на Comedy Central. Но после седьмого сезона создатели объявили, что проект закрывается. Благо франшиза существовать не перестала: по мотивам сериала выпустили мобильную игру, радиопостановку и серию комиксов.

В 2022 году сервис Hulu объявил о возрождении сериала и пообещал выпустить новые эпизоды в 2023 году. На канале стриминга появился дебютный тизер.

Ролик длится чуть больше 10 секунд. Это нарезка с кадрами из серий и персонажами. Главное, что показано в тизере, — дата премьеры. Продолжение стартует на Hulu 24 июля.

Источник: srsly.ru