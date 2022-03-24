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Новый сервис покупки недвижимости с самой большой базой 3D-туров в Казахстане
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24.03.2020

Новый сервис покупки недвижимости с самой большой базой 3D-туров в Казахстане

Те, кто когда-либо искал квартиру, могут себе представить, насколько это бывает непросто, особенно если дом еще не сдан в эксплуатацию, но понравился по фото, видео или другим материалам.

Эту проблему решили в компании Logovo. Молодой амбициозный казахстанский проект предлагает клиентам необычные решения, которые помогут в выборе квартиры. В Казахстане формируется крупная база новостроек, где можно купить жилье от застройщика. На сегодня сервис предлагает больше 30 000 квартир с готовыми 3D-турами, что делает проект уникальным. Для виртуального путешествия по квартире не нужно дополнительных устройств — достаточно экрана компьютера, смартфона или планшета.

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Недавно Logovo обновили сайт с учетом отзывов пользователей: теперь выбор квартиры и навигация стали еще удобнее, а доступные варианты квартир и планировок загружаются еще быстрее. Как и у других сервисов недвижимости, здесь есть удобный поиск с фильтрами по городам, цене, количеству комнат и площади, а также фотографии, описания и планировки доступных квартир. Дальше начинается самое интересное.

Кто-то предпочитает жить на солнечной стороне, кому-то больше нравится менее освещенная часть дома. На сайте logovo.kz можно посмотреть, с какой стороны встает солнце и где садится, чтобы выбрать нужную секцию или сторону дома.

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Далее можно выбрать этаж и одну из квартир, и посмотреть ее в 3D-туре. 3D-тур — это возможность прогуляться по выбранной квартире, даже если дом еще находится на стадии котлована. При этом все квартиры в 3D-туре предлагаются с отделкой и меблировкой, поэтому легко заранее представить, куда поставить диван, а где разместить шкаф.

Еще одна фишка — представленные предметы обстановки кликабельны. Их можно приобрести у партнеров компании по специальной цене. В Logovo всегда открыты к сотрудничеству, поэтому потенциальные партнеры могут размещать свою продукцию в 3D-турах.

Чтобы облегчить жизнь будущим владельцам квартиры, предложенный вариант ремонта можно скачать в виде файлов для AutoCAD и 3ds Max, но эта опция доступна только для зарегистрированных пользователей. Есть и расчет бюджета, затраченного на такой ремонт, что будет удобно при планировании связанных с переездом расходов.

Тем, кому не терпится увидеть свое будущее жилье в уже сданном доме вживую, понравится возможность посещения уже готовых квартир с консультантом.

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Logovo — это качественный и уникальный сервис на казахстанском рынке недвижимости, с удобным и приятным для пользования сайтом, квалифицированной и отзывчивой службой поддержки, а также возможностями, которые делают выбор для клиентов простым.

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#казахстан #жилье #недвижимость #logovo #3dтур
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