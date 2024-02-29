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Новый рейс запускают из Туркестана в Самарканд
Новости Центральной Азии и мира

23.02.2024

Новый рейс запускают из Туркестана в Самарканд

С 15 марта авиакомпания Qazaq Air планирует запустить рейсы по маршруту Туркестан — Самарканд. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю на воздушных суднах типа De-Havilland Dash 8-Q400.

Источник: tengritravel.kz

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