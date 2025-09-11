Новый лоукостер из Тайланда запустит рейсы в Алматы

С 1 декабря 2025 года лоукостер из Тайланда — Thai Air Asia X начнет выполнение прямых рейсов сообщением Бангкок-Алматы.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям. Ожидается, что как и большинство лоукостеров, авиакомпания предложит доступные тарифы на перелеты.

Между Казахстаном и Тайландом действует безвизовый режим — в туристических целях казахстанцы могут находится в стране без визы до 30 дней.

Источник: Министерство транспорта Республики Казахстан