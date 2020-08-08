Новый Арбат появится в столице напротив дворца «Жастар»

Работа по благоустройству проводится на улице Ж. Омарова от пр. Республики до Казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева. Первый этап до улицы Ауэзова завершат в текущем году, отрезок до улицы Бейбитшилик планируется завершить в следующем.

На отрезке от проспекта Республики до улицы. Ауэзова проектом предусмотрена реконструкция существующего фонтана. Новый фонтанный комплекс появится вокруг монумента «Дружба народов». От него берет начало искусственный ручей, завершающийся сухим фонтаном. Вдоль ручья будут расположены водные аттракционы.

Еще один сухой фонтан будет находиться возле Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева. На территории появятся малые архитектурные формы, инсталляции, велодорожка, теневые навесы. Предусмотрено размещение торговых павильонов, игровых зон и детских площадок

Источник: inform.kz