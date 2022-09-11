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Новый альбом Eminem и хит от Dequine. 17 новинок от зарубежных и отечественных музыкантов
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Вчера в 15:45

Новый альбом Eminem и хит от Dequine. 17 новинок от зарубежных и отечественных музыкантов

Собрали 17 свежих песен, которые вышли совсем недавно. Приятного прослушивания.


Зарубежные новинки

Eminem — Curtain Call 2


Curtain Call 2 — второй сборник лучших песен американского рэпера Eminem, вышедший 5 августа 2022 года. Пластинка — своеобразное продолжение предыдущего сборника хитов, Curtain Call: The Hits 2005 года.


Megan Thee Stallion — Traumazine



Артистка выпустила второй студийный альбом Traumazine в середине августа. Название альбома — придуманное наименование вымышленного химического вещества.


DJ Khaled — GOD DID



Новый альбом DJ Khaled получился по-настоящему разнообразным. Это его тринадцатый студийный сборник, который посвящен многообразию и человеческому бытию.


BLACKPINK — Pink Venom



Pink Venom — песня группы BLACKPINK, выпущенная 19 августа 2022 года лейблами YG Entertainment и Interscope Records. Песня особенно понравилась блинкам — фанатам южнокорейской группы.


Gorillaz Gold ft. Tame Impala & Bootie Brown — New Gold



Gorillaz опубликовали песню New Gold — совместную работу с Tame Impala и рэпером Бути Брауном, участником The Pharcyde. Она будет на новом альбоме группы Cracker Island, релиз которого состоится только в следующем году.

Новинки Центральной Азии

The Limba — «Не больно»



Состоялся релиз нового трека The Limba «Не больно». В композиции казахстанский R&B-исполнитель поет о расставании с девушкой и предупреждает, что ее уловки его больше не задевают.


Ayau — sensiz?



Казахстанский артист M'Dee в сентябре этого года основал собственный лейбл «Закрытый клуб». Первый артист лейбла — Ayau уже успела дебютировать с синглом sensiz?.


A.Z ft. ZIRU — KÖZDI AŚYTAD DEMO



Совместный трек Зирузы и A.Z от SHAM Label. Текст к песне написал Азамат Зенкаев.


The OM & MAXIFAM — «Совестливому»



Вы наверняка слышали песню «Закат» в сериале Sheker. Его исполнителем как раз стал The OM. В этот раз Александр Дулепинских выпустил совместную работу с MAXIFAM.


Мирас Жугунусов — «Ойымда»



«Ойымда» — лирическая песня о любви на казахском языке. Любители романтики оценят текст и мотив.


Erke Esmahan — Sen Qyz



Свою новую песня Ерке Есмахан посвятила казахским девушкам. А в съемках клипа участвовали родственницы певицы.


Dequine — «Деньги Или Смерть»


Содержание новой песни — это мысли девушки о ценности момента, важности человеческих чувств и истинного значения финансов в нашей жизни.


Dequine — «Да ладно speed up version»



Трек «Да ладно» вышел еще восемь месяцев назад. Однако после нового тренда в TikTok, в котором speed up version ее песни попала в топ-чарты, Данеля выпустила официальный релиз.


Bonapart — BLEM



Теперь песню BLEM можно послушать на всех цифровых площадках. Отметим, что песня гуляет в сети уже более двух лет.


Ulukmanapo ft. DASHXX — Gang



Ulukmanapo не останавливается на достигнутом и продолжает выпускать хиты. На этот раз, новый фит с казахстанским артистом DASHXX.


7Gen, Ulukmanapo — «Рух»



«Рух» посвящена Дню независимости Кыргызстана. Артисты говорят о том, как важно беречь землю, уважать и ценить друг друга.


Ayrys, Niman, Kreamm, Niko 0 Problem, Kali и Malcolm Kush — «Падал, снова вставал»



Это новый сингл лейбла Shotal. Трек дает возможность познакомиться с резидентами Ayrys, Kreamm, Niko 0 Problem, Kali и Malcolm Kush. Им помогает Niman — основатель лейбла.

Подробнее о лейбле по ссылке.

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