Новый альбом Eminem и хит от Dequine. 17 новинок от зарубежных и отечественных музыкантов

Собрали 17 свежих песен, которые вышли совсем недавно. Приятного прослушивания.
Зарубежные новинки
Eminem — Curtain Call 2
Curtain Call 2 — второй сборник лучших песен американского рэпера Eminem, вышедший 5 августа 2022 года. Пластинка — своеобразное продолжение предыдущего сборника хитов, Curtain Call: The Hits 2005 года.
Megan Thee Stallion — Traumazine
Артистка выпустила второй студийный альбом Traumazine в середине августа. Название альбома — придуманное наименование вымышленного химического вещества.
DJ Khaled — GOD DID
Новый альбом DJ Khaled получился по-настоящему разнообразным. Это его тринадцатый студийный сборник, который посвящен многообразию и человеческому бытию.
BLACKPINK — Pink Venom
Pink Venom — песня группы BLACKPINK, выпущенная 19 августа 2022 года лейблами YG Entertainment и Interscope Records. Песня особенно понравилась блинкам — фанатам южнокорейской группы.
Gorillaz Gold ft. Tame Impala & Bootie Brown — New Gold
Gorillaz опубликовали песню New Gold — совместную работу с Tame Impala и рэпером Бути Брауном, участником The Pharcyde. Она будет на новом альбоме группы Cracker Island, релиз которого состоится только в следующем году.
Новинки Центральной Азии
The Limba — «Не больно»
Состоялся релиз нового трека The Limba «Не больно». В композиции казахстанский R&B-исполнитель поет о расставании с девушкой и предупреждает, что ее уловки его больше не задевают.
Ayau — sensiz?
Казахстанский артист M'Dee в сентябре этого года основал собственный лейбл «Закрытый клуб». Первый артист лейбла — Ayau уже успела дебютировать с синглом sensiz?.
A.Z ft. ZIRU — KÖZDI AŚYTAD DEMO
Совместный трек Зирузы и A.Z от SHAM Label. Текст к песне написал Азамат Зенкаев.
The OM & MAXIFAM — «Совестливому»
Вы наверняка слышали песню «Закат» в сериале Sheker. Его исполнителем как раз стал The OM. В этот раз Александр Дулепинских выпустил совместную работу с MAXIFAM.
Мирас Жугунусов — «Ойымда»
«Ойымда» — лирическая песня о любви на казахском языке. Любители романтики оценят текст и мотив.
Erke Esmahan — Sen Qyz
Свою новую песня Ерке Есмахан посвятила казахским девушкам. А в съемках клипа участвовали родственницы певицы.
Dequine — «Деньги Или Смерть»
Содержание новой песни — это мысли девушки о ценности момента, важности человеческих чувств и истинного значения финансов в нашей жизни.
Dequine — «Да ладно speed up version»
Трек «Да ладно» вышел еще восемь месяцев назад. Однако после нового тренда в TikTok, в котором speed up version ее песни попала в топ-чарты, Данеля выпустила официальный релиз.
Bonapart — BLEM
Теперь песню BLEM можно послушать на всех цифровых площадках. Отметим, что песня гуляет в сети уже более двух лет.
Ulukmanapo ft. DASHXX — Gang
Ulukmanapo не останавливается на достигнутом и продолжает выпускать хиты. На этот раз, новый фит с казахстанским артистом DASHXX.
7Gen, Ulukmanapo — «Рух»
«Рух» посвящена Дню независимости Кыргызстана. Артисты говорят о том, как важно беречь землю, уважать и ценить друг друга.
Ayrys, Niman, Kreamm, Niko 0 Problem, Kali и Malcolm Kush — «Падал, снова вставал»
Это новый сингл лейбла Shotal. Трек дает возможность познакомиться с резидентами Ayrys, Kreamm, Niko 0 Problem, Kali и Malcolm Kush. Им помогает Niman — основатель лейбла.
Подробнее о лейбле по ссылке.