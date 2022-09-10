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«Главное — любить свое дело», — артисты лейбла SHOTAL о творческой карьере и трендах в музыке
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08.09.2022

«Главное — любить свое дело», — артисты лейбла SHOTAL о творческой карьере и трендах в музыке

Познакомились с артистами лейбла SHOTAL и узнали, что сейчас в тренде, что их вдохновляет и какие советы они могут дать начинающим музыкантам.


SHOTAL @shtlmsc — новый музыкальный лейбл из Казахстана. Его основатель — казахстанский исполнитель, музыкальный продюсер Niman или Ануар Баймуратов.

NIMAN

В лейбле на данный момент 14 человек — это исполнители разных музыкальных направлений.

Индаблэк, город — Запорожье, автор и исполнитель, @indablxck

Индаблэк

Я занимаюсь музыкой 10 лет. В моей семье нет музыкантов, но есть танцоры. Отсюда у меня развитое чувство ритма.

В музыке много направлений, но объединяют музыкантов общие идеи и их реализация.

Для меня музыка — это все. Не представляю свою жизнь без этого.

Молодым и начинающим музыкантам советую: никогда не слушать чьи-то советы и делать то, что нравится вам самим.

Райымбек janbyr, 22 года, город — Астана, музыкант, участник группы Mura, @janbyrr

райымбек janbyr

Я занимаюсь музыкой и рисую картины. Родился в городе Атырау, а теперь живу в Астане.

Занимаюсь музыкой уже три года. У меня музыкальная семья: у мамы музыкальное образование, а отец — самоучка, играет на гитаре и домбре.

Музыкантов объединяет большая любовь к творчеству и трудолюбие.

Музыка дает мне свободу. Сегодня можно стать кем захочешь. Главное — любить свое дело.

Сегодня в тренде легкая музыка без сложных слов и мыслей. Молодым и начинающим музыкантам советую: чувствуйте свой голос и музыку. Не останавливайтесь.

Крим Kreamm, 25 лет, город — Астана, музыкант, @kreammachine

Крим Kreamm

Когда мне было 12 лет, я впервые познакомился с программой для создания музыки. Но серьезно занимаюсь этим с 2020 года.

Музыка сегодня стремительно развивается. В тренды часто попадают треки для TikTok с хорошо запоминающимся припевом.

Музыка дает мне возможность развиваться. Также с ее помощью я отвлекаюсь от всего лишнего, что лезет в голову.

Совет начинающим музыкантам: если веришь себя и в свое творчество, все определенно получится.

Асанали LYAN, 16 лет, город — Астана, музыкант, автор песен, @lyanllyann

Асанали LYAN

Я пишу песни. Играю на разных инструментах: бас-гитара, скрипка, барабаны, фортепиано.

С музыкой связан с детства. С первого класса учился в музыкальной школе. Моя сестра играет на пианино, и родители решили, что я тоже должен заниматься музыкой.

Сегодня в музыке нет одного тренда. Их много. Например, Hyperpop, Drill, который до сих пор остается на слуху, популярный в России Рlugg, а также TikTok-песни.

Людей, которые строят карьеру в творческом направлении, объединяет общая цель. Каждый может научиться чему-то друг у друга, что-то взять для себя. Набираясь опыта, можно вместе достигнуть большой цели.

Музыка дает мне положительные эмоции. Помогает реализовать то, чего я хотел, о чем думал и к чему стремился. Состояться как профессионал с помощью творчества можно. Все зависит от желания и приложенных усилий.

Я молодой и начинающий артист. Могу посоветовать постоянно набираться опыта, наблюдать и следить за всем, улучшать свои скиллы и навыки.

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#казахстан #лейбл #музыка #артисты #музыканты
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