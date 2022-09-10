«Главное — любить свое дело», — артисты лейбла SHOTAL о творческой карьере и трендах в музыке

Познакомились с артистами лейбла SHOTAL и узнали, что сейчас в тренде, что их вдохновляет и какие советы они могут дать начинающим музыкантам.
SHOTAL @shtlmsc — новый музыкальный лейбл из Казахстана. Его основатель — казахстанский исполнитель, музыкальный продюсер Niman или Ануар Баймуратов.
В лейбле на данный момент 14 человек — это исполнители разных музыкальных направлений.
Индаблэк, город — Запорожье, автор и исполнитель, @indablxck
Я занимаюсь музыкой 10 лет. В моей семье нет музыкантов, но есть танцоры. Отсюда у меня развитое чувство ритма.
В музыке много направлений, но объединяют музыкантов общие идеи и их реализация.
Для меня музыка — это все. Не представляю свою жизнь без этого.
Молодым и начинающим музыкантам советую: никогда не слушать чьи-то советы и делать то, что нравится вам самим.
Райымбек janbyr, 22 года, город — Астана, музыкант, участник группы Mura, @janbyrr
Я занимаюсь музыкой и рисую картины. Родился в городе Атырау, а теперь живу в Астане.
Занимаюсь музыкой уже три года. У меня музыкальная семья: у мамы музыкальное образование, а отец — самоучка, играет на гитаре и домбре.
Музыкантов объединяет большая любовь к творчеству и трудолюбие.
Музыка дает мне свободу. Сегодня можно стать кем захочешь. Главное — любить свое дело.
Сегодня в тренде легкая музыка без сложных слов и мыслей. Молодым и начинающим музыкантам советую: чувствуйте свой голос и музыку. Не останавливайтесь.
Крим Kreamm, 25 лет, город — Астана, музыкант, @kreammachine
Когда мне было 12 лет, я впервые познакомился с программой для создания музыки. Но серьезно занимаюсь этим с 2020 года.
Музыка сегодня стремительно развивается. В тренды часто попадают треки для TikTok с хорошо запоминающимся припевом.
Музыка дает мне возможность развиваться. Также с ее помощью я отвлекаюсь от всего лишнего, что лезет в голову.
Совет начинающим музыкантам: если веришь себя и в свое творчество, все определенно получится.
Асанали LYAN, 16 лет, город — Астана, музыкант, автор песен, @lyanllyann
Я пишу песни. Играю на разных инструментах: бас-гитара, скрипка, барабаны, фортепиано.
С музыкой связан с детства. С первого класса учился в музыкальной школе. Моя сестра играет на пианино, и родители решили, что я тоже должен заниматься музыкой.
Сегодня в музыке нет одного тренда. Их много. Например, Hyperpop, Drill, который до сих пор остается на слуху, популярный в России Рlugg, а также TikTok-песни.
Людей, которые строят карьеру в творческом направлении, объединяет общая цель. Каждый может научиться чему-то друг у друга, что-то взять для себя. Набираясь опыта, можно вместе достигнуть большой цели.
Музыка дает мне положительные эмоции. Помогает реализовать то, чего я хотел, о чем думал и к чему стремился. Состояться как профессионал с помощью творчества можно. Все зависит от желания и приложенных усилий.
Я молодой и начинающий артист. Могу посоветовать постоянно набираться опыта, наблюдать и следить за всем, улучшать свои скиллы и навыки.