Новые возможности для торговли, коворкинг и электронная карта: последние новости в IT-сфере Казахстана

Самые интересные новости в IT-сфере Казахстана за последнее время.
Новое пространство для тех, кто заинтересован в IT в Алматы
Halyk bank открыл новую лабораторию и зону коворкинга на базе Казахстанско-Британского технического университета. Главная цель Halyk Academy — подготовка высококвалифицированных профессионалов в сфере IT-индустрии. Новое пространство обеспечивает молодежь необходимым оборудованием для получения практических навыков. В дальнейшем проект нацелен на предоставление стажировки молодым специалистам.
Казахский язык теперь доступен для озвучивания
Институт умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета создали возможность озвучивания текстов на казахском языке. Эта технология важна для виртуальных помощников, систем оповещения и навигации и слабовидящих людей. База доступна для бесплатного использования. На данный момент доступны два голоса: мужской — Исеке и женский — Райя.
Спутниковые снимки стартапа из Казахстана используются в международной компании
Казахстанский стартап стал партнером международной компании по отслеживанию изменений на Земле Planet. Egistic предоставляет ежедневные данные по анализу фермерских территорий по всей Центральной Азии и делится спутниковыми снимками полей. Партнерство позволяет стартапу расширить свои услуги и повысить эффективность анализа разных сельскохозяйственных показателей.
Новая платформа по подбору вакансий
«Работа без границ» — новый IT-проект для подбора специалистов в рамках Евразийского экономического союза. Его цель — улучшить обмен и взаимодействие между странами. Уже сейчас проводится тестирование системы в странах союза.
Amazon теперь доступен для казахстанцев
Международная торговая площадка Amazon внесла в список доступных стран Казахстан и другие страны Центральной Азии. Казахстанцам больше не нужно открывать счет в одной из «разрешенных» стран. Теперь предприниматели могут осуществлять все операции напрямую.
Новые возможности спутникового интернета
Казахстан намерен развивать сотрудничество с компанией OneWeb. До конца 2021 года с космодрома Байконур будут запущены 4 спутника связи, цель которых создание системы связи, для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
Просто и удобно. Новое приложение от Beeline представляет собой электронную карту
Компания Beeline выпускает новое приложение Simply, в котором объединены электронные кошелек и карта Visa Platinum. Simply называют первым мобильным необанком в Казахстане. Использование такой карты имеет свои преимущества: подключение и обслуживание бесплатны, а с каждой покупки с цифровой карты возвращается 1,5% бонусов. Для определенных категорий этот бонус может составлять до 10%.
OZON теперь и в Казахстане
Помимо Amazona на казахстанский рынок выходит и OZON. Это значит, что казахстанцы смогут не только заказывать товары, но и выставлять их на продажу на сайте. Об этом сообщил глава компании Александр Шульгин.
Ashyq доступен пользователям приложения Kaspi
Для использования необходимо открыть Kaspi QR и отсканировать QR-код, установленный на входе в заведение. В приложении также можно проверить свой статус. Для этого нужно зайти в раздел «Госуслуги. Ashyq. Статус по коронавирусу».