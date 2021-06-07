Новые возможности для торговли, коворкинг и электронная карта: последние новости в IT-сфере Казахстана

Самые интересные новости в IT-сфере Казахстана за последнее время.







Halyk bank открыл новую лабораторию и зону коворкинга на базе Казахстанско-Британского технического университета. Главная цель Halyk Academy — подготовка высококвалифицированных профессионалов в сфере IT-индустрии. Новое пространство обеспечивает молодежь необходимым оборудованием для получения практических навыков. В дальнейшем проект нацелен на предоставление стажировки молодым специалистам.





Институт умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета создали возможность озвучивания текстов на казахском языке. Эта технология важна для виртуальных помощников, систем оповещения и навигации и слабовидящих людей. База доступна для бесплатного использования. На данный момент доступны два голоса: мужской — Исеке и женский — Райя.





Казахстанский стартап стал партнером международной компании по отслеживанию изменений на Земле Planet. Egistic предоставляет ежедневные данные по анализу фермерских территорий по всей Центральной Азии и делится спутниковыми снимками полей. Партнерство позволяет стартапу расширить свои услуги и повысить эффективность анализа разных сельскохозяйственных показателей.









«Работа без границ» — новый IT-проект для подбора специалистов в рамках Евразийского экономического союза. Его цель — улучшить обмен и взаимодействие между странами. Уже сейчас проводится тестирование системы в странах союза.









Международная торговая площадка Amazon внесла в список доступных стран Казахстан и другие страны Центральной Азии. Казахстанцам больше не нужно открывать счет в одной из «разрешенных» стран. Теперь предприниматели могут осуществлять все операции напрямую.





Казахстан намерен развивать сотрудничество с компанией OneWeb. До конца 2021 года с космодрома Байконур будут запущены 4 спутника связи, цель которых создание системы связи, для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.





Компания Beeline выпускает новое приложение Simply, в котором объединены электронные кошелек и карта Visa Platinum. Simply называют первым мобильным необанком в Казахстане. Использование такой карты имеет свои преимущества: подключение и обслуживание бесплатны, а с каждой покупки с цифровой карты возвращается 1,5% бонусов. Для определенных категорий этот бонус может составлять до 10%.









Помимо Amazona на казахстанский рынок выходит и OZON. Это значит, что казахстанцы смогут не только заказывать товары, но и выставлять их на продажу на сайте. Об этом сообщил глава компании Александр Шульгин.





Ashyq доступен пользователям приложения Kaspi

Для использования необходимо открыть Kaspi QR и отсканировать QR-код, установленный на входе в заведение. В приложении также можно проверить свой статус. Для этого нужно зайти в раздел «Госуслуги. Ashyq. Статус по коронавирусу».