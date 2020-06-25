Новые казахи. Молодые семьи о том, как вместе зарабатывают и делят обязанности по дому

Олжас Айтбеков и Арай Сабыржан, 24 года, город — Сан-Хосе, программисты











О семье

О распределении обязанностей

Как молодая семья, мы хотим достичь определенных целей в жизни

О семье

О распределении обязанностей

Сейчас время, когда женщина и мужчина на равных работают и развиваются

О семье

Любовь — это следствие фундаментальных принципов здоровых отношений: понимания, сочувствия, уважения и безвозмездности

О распределении обязанностей





О семье

Главный принцип, которого мы придерживаемся — разговаривать друг с другом

О распределении обязанностей





О семье

О распределении обязанностей

У нас свободная семья, нет жестких обязанностей, графика

Мы познакомились семь лет назад во время учебы на первом курсе в МУИТ в Алматы. Олжас был активным студентом, который заряжал всех энергией, занимался спортом, ходил в горы, на плавание, катался на сноуборде и на коньках.Арай была скромным, но в то же время открытым человеком. Ее любопытство привело к тому, что она начала учиться кататься на коньках. Мы близко общались и катались на Медео. В какой-то момент мы начали дружить.Выиграли стипендиальную программу от фонда Ш. Есенова и поехали в Кремниевую долину на стажировку на полгода.Мы решили пожениться и были на расстоянии примерно год.Семья для нас это забота и взаимопонимание.Наши родители уважали друг друга, поддерживали нас, не сравнивали с другими детьми. Также ставили в приоритет учебу вместо домашних хлопот. Благодаря их поддержке, правильным наставлениям построились наши принципы:— быть готовым жертвовать своим временем и вниманием в нужный момент— быть честным— никогда не осуждать друг друга перед другими людьми— быть организованным, полностью выполнять свои обязанности— морально поддерживать, быть опорой— дать возможность на личное пространство.Мы распределяем обязанности поровну, меньше времени уделяем бытовым хлопотам.Можно упростить, например, готовку. Мы оба любим готовить, но делаем это на пару дней вперед. Экономим время и деньги. Уборку не оставляем на выходные, просто каждое утро приводим жилье в порядок. Если у кого-то завал по работе, домашними делами занимается другой человек.Как молодая семья, мы хотим достичь определенных целей в жизни. А дальше быть готовыми ко всем сложностям и вызовам домашнего быта.Молодые люди за рубежом не спешат строить семью, могут быть в отношениях больше десяти лет. Несмотря на это, поровну делят обязанности и финансовые расходы. Американцы говорят, что это отношения современного поколения.Каждая семья и человек уникальны. Нет одной правильной модели поведения. Если у мужа склонности к готовке, почему бы не заниматься любимым делом. Или жене в семье нравится работать, и она может успешно расти по карьерной лестнице. Сегодня главный ресурс — время, в котором можно приоритизировать все жизненные мелочи. Это выбор каждого.Воспитываем двух детей, каждый день открываем для себя что-то новое, развиваемся во многих сферах и социализируемся в обществе.Все быстро завертелось, и уже спустя полгода мы сказали родителям, что хотим пожениться. Спустя год сыграли свадьбу, не имея ничего и даже не представляя, чем будем заниматься, где работать. Решили всего добиваться вместе.Было много хороших и плохих ситуаций, которые несколько раз кардинально меняли наше понимание семьи и отношения в целом. Но за последний год мы поймали идеальный баланс. Поняли, что главное — не разделяться, всегда помогать друг другу, иметь общих друзей и интересы.Чтобы у нас не было ссор на этой почве, мы наняли няню, которая помогает и по дому. Супруг не настаивает, чтобы я каждый день готовила ужин, мы можем заказать доставку на дом или поужинать где-то после работы.Сейчас время, когда женщина и мужчина на равных работают и развиваются. Но жена создает уют в доме, многим в радость готовить вкусный ужин для любимых, ухаживать за семьей. А супруг должен помогать в этом. Еще можно переложить домашние обязанности на специалистов, в зависимости от возможностей.В десятом классе я поехала на год в США по программе FLEX. После возвращения решила, что хочу поступать в университет в Америке, и начала ходить на курсы по подготовке к экзамену САТ. Однажды увидела там высокого кудрявого парня. После этого и ЕНТ, и САТ отпали на задний план.Оказывается, он долго копался в папке наших тестов, чтобы найти мою фамилию. Нашел и написал мне во «ВКонтакте». Потом начались провожания до дома, долгие вечера, когда мы учили САТ vocab.Тогда я уже окончила университет в Массачусетсе, он в Техасе. Я переехала в Калифорнию, потому что начала работать в Google, а он бросил стажировку в BMW и прилетел ко мне.Поэтому о понятиях семьи и здоровых отношениях мне предстояло узнать самой. Благодарна супругу за его терпение и понимание. Благодаря нашим отношениям я выросла.Надеюсь, что в будущем, когда у нас будут дети, мы будем с ними друзьями, равными в решении проблем быта и выборе жизненного пути.Любовь — это следствие фундаментальных принципов здоровых отношений: понимания, сочувствия, уважения и безвозмездности.Мне повезло работать в индустрии, где рабочий график имеет мало веса. Большинство программистов в больших компаниях Силиконовой долины могут приходить и уходить, когда захотят.Рома просыпается раньше меня, поэтому готовит завтрак и утренний кофе. Я ложусь позже, чем он, поэтому каждую ночь убираюсь дома перед сном. Не люблю покупать продукты, поэтому в магазин Рома ездит сам. Он не любит мыть посуду, и делаю это я. Рома готовит космический плов и блюда на гриле, я обычно пользуюсь духовкой и добавляю овощей и зелени в наш рацион.Я не хочу заниматься машиной, Рома не ухаживает за моими цветами. Собаку мы тренируем и выгуливаем вместе.Рома долго не мог найти работу, когда я уже работала в Google. Он был дома и готовился к интервью. Делать домашние дела его никто не заставлял.Но это не должно быть стереотипом и социальной догмой. Женщины имеют право работать и не брать на себя ответственность по уходу за домом или детьми. Любой человек, который с этим не согласен, живет пережитками прошлого и отстает от современных социальных трендов.Работа по дому и уход за детьми — тяжкий труд, который часто остается невидимым.Мы с Аксултаном познакомились еще в школе, учились в параллельных классах. Начали общаться только в 11 классе. Постепенно это переросло в дружбу, отношения, и в 2018 году мы поженились. Через два года у нас родилась дочь.Создать семью с собственными устоями и правилами — огромный труд.Говорить все, о чем мы думаем. Чтобы внутри ничего не осталось, что могло бы перерасти в обиду. И при решении какого-либо вопроса мы предварительно все обговариваем.Я готовлю и убираюсь дома. Если нет настроения, заказываем доставку еды. Иногда прошу Аксултана помочь с уборкой, но он говорит, что легче заказать клининговые услуги.Играет, ухаживает, может сам искупать ребенка.. Мой супруг добрый, трудолюбивый, энергичный человек с прекрасным чувством юмора. Я более спокойная.. Султан тогда был далек от шоу-бизнеса, не знал о моей группе.Главное, чтобы нам было комфортно. Мы уважаем и любим друг друга.Уборку обычно делаю я, но во время карантина мы занимались этим вместе.Поэтому, когда они живут с нами, готовит мама. Если их нет, то готовлю я.Сейчас в тренде зарабатывать, сидя дома. Например, я активно работаю, езжу на гастроли.Женщина должна уметь держать баланс. Есть много примеров женщин, которые успевают работать, заниматься домашними делами, ухаживать за собой. Классно, что мы живем в такое время.