Новые казахи. Молодые семьи о том, как вместе зарабатывают и делят обязанности по дому

О семье
Арай. Мы познакомились семь лет назад во время учебы на первом курсе в МУИТ в Алматы. Олжас был активным студентом, который заряжал всех энергией, занимался спортом, ходил в горы, на плавание, катался на сноуборде и на коньках.
Олжас. Арай была скромным, но в то же время открытым человеком. Ее любопытство привело к тому, что она начала учиться кататься на коньках. Мы близко общались и катались на Медео. В какой-то момент мы начали дружить.
Мы поддерживаем и вдохновляем друг друга во всех начинаниях. Выиграли стипендиальную программу от фонда Ш. Есенова и поехали в Кремниевую долину на стажировку на полгода.
К концу стажировки я получил оффер на работу в Долине. Мы решили пожениться и были на расстоянии примерно год.
Семья — это когда два человека, пройдя большой совместный жизненный опыт, приходят к доверию и взаимоподдержке, когда супруги умеют слушать и слышать.
Арай. Семья для нас это забота и взаимопонимание.
Правильная модель семьи строится с детства, когда ребенок наблюдает за поведением своих родителей. Наши родители уважали друг друга, поддерживали нас, не сравнивали с другими детьми. Также ставили в приоритет учебу вместо домашних хлопот. Благодаря их поддержке, правильным наставлениям построились наши принципы:
— быть готовым жертвовать своим временем и вниманием в нужный момент
— быть честным
— никогда не осуждать друг друга перед другими людьми
— быть организованным, полностью выполнять свои обязанности
— морально поддерживать, быть опорой
— дать возможность на личное пространство.
О распределении обязанностей
Олжас. Мы распределяем обязанности поровну, меньше времени уделяем бытовым хлопотам.
Арай. Можно упростить, например, готовку. Мы оба любим готовить, но делаем это на пару дней вперед. Экономим время и деньги. Уборку не оставляем на выходные, просто каждое утро приводим жилье в порядок. Если у кого-то завал по работе, домашними делами занимается другой человек.
Олжас. Как молодая семья, мы хотим достичь определенных целей в жизни. А дальше быть готовыми ко всем сложностям и вызовам домашнего быта.
Как молодая семья, мы хотим достичь определенных целей в жизни
Понятие, что супруг работает, а супруга выполняет домашние дела, устарело. Молодые люди за рубежом не спешат строить семью, могут быть в отношениях больше десяти лет. Несмотря на это, поровну делят обязанности и финансовые расходы. Американцы говорят, что это отношения современного поколения.
Арай. Каждая семья и человек уникальны. Нет одной правильной модели поведения. Если у мужа склонности к готовке, почему бы не заниматься любимым делом. Или жене в семье нравится работать, и она может успешно расти по карьерной лестнице. Сегодня главный ресурс — время, в котором можно приоритизировать все жизненные мелочи. Это выбор каждого.
Нурсултан Магзумов, 29 лет, город — Алматы, центр эстетической стоматологии Lab smile, маркетинговое агентство Hide, одежда drug store, @nurs_mag
Ажар Магзумова, 27 лет, город — Алматы, сооснователь математической школы Math On, @azharka_mag
О семье
Мы молодая семья, не загнанная в рамки стереотипов. Воспитываем двух детей, каждый день открываем для себя что-то новое, развиваемся во многих сферах и социализируемся в обществе.
Познакомились восемь лет назад во «ВКонтакте», Нурсултан был на втором курсе университета, а я на третьем. Все быстро завертелось, и уже спустя полгода мы сказали родителям, что хотим пожениться. Спустя год сыграли свадьбу, не имея ничего и даже не представляя, чем будем заниматься, где работать. Решили всего добиваться вместе.
Мы прошли определенный путь. Было много хороших и плохих ситуаций, которые несколько раз кардинально меняли наше понимание семьи и отношения в целом. Но за последний год мы поймали идеальный баланс. Поняли, что главное — не разделяться, всегда помогать друг другу, иметь общих друзей и интересы.
О распределении обязанностей
Многие домашние обязанности в семье на мне, Нурсултан помогает, когда надо. Чтобы у нас не было ссор на этой почве, мы наняли няню, которая помогает и по дому. Супруг не настаивает, чтобы я каждый день готовила ужин, мы можем заказать доставку на дом или поужинать где-то после работы.
Сейчас время, когда женщина и мужчина на равных работают и развиваются
Понятие, что супруг работает, а супруга выполняет все домашние дела, устарело. Сейчас время, когда женщина и мужчина на равных работают и развиваются. Но жена создает уют в доме, многим в радость готовить вкусный ужин для любимых, ухаживать за семьей. А супруг должен помогать в этом. Еще можно переложить домашние обязанности на специалистов, в зависимости от возможностей.
Рамазан Ушпаев, 27 лет, город — Сан-Хосе, репетитор по математике
Аида Жумабекова, 25 лет, город — Сан-Хосе, инженер-программист
О семье
Аида. В десятом классе я поехала на год в США по программе FLEX. После возвращения решила, что хочу поступать в университет в Америке, и начала ходить на курсы по подготовке к экзамену САТ. Однажды увидела там высокого кудрявого парня. После этого и ЕНТ, и САТ отпали на задний план.
Рамазан тогда тоже пришел готовиться к САТ и занимался в другой группе, где был упор на физику. Оказывается, он долго копался в папке наших тестов, чтобы найти мою фамилию. Нашел и написал мне во «ВКонтакте». Потом начались провожания до дома, долгие вечера, когда мы учили САТ vocab.
Любовь — это следствие фундаментальных принципов здоровых отношений: понимания, сочувствия, уважения и безвозмездности
Поженились мы спустя семь лет в 2018 году. Тогда я уже окончила университет в Массачусетсе, он в Техасе. Я переехала в Калифорнию, потому что начала работать в Google, а он бросил стажировку в BMW и прилетел ко мне.
Я росла с мамой. Поэтому о понятиях семьи и здоровых отношениях мне предстояло узнать самой. Благодарна супругу за его терпение и понимание. Благодаря нашим отношениям я выросла.
Надеюсь, что в будущем, когда у нас будут дети, мы будем с ними друзьями, равными в решении проблем быта и выборе жизненного пути.
Любовь — это следствие фундаментальных принципов здоровых отношений: понимания, сочувствия, уважения и безвозмездности.
О распределении обязанностей
Рома работает репетитором по математике, поэтому его расписание постоянно меняется. Мне повезло работать в индустрии, где рабочий график имеет мало веса. Большинство программистов в больших компаниях Силиконовой долины могут приходить и уходить, когда захотят.
Обязанности мы особо не распределяем. Рома просыпается раньше меня, поэтому готовит завтрак и утренний кофе. Я ложусь позже, чем он, поэтому каждую ночь убираюсь дома перед сном. Не люблю покупать продукты, поэтому в магазин Рома ездит сам. Он не любит мыть посуду, и делаю это я. Рома готовит космический плов и блюда на гриле, я обычно пользуюсь духовкой и добавляю овощей и зелени в наш рацион.
Есть некоторые вещи, которые мы полностью и безвозвратно доверили друг другу. Я не хочу заниматься машиной, Рома не ухаживает за моими цветами. Собаку мы тренируем и выгуливаем вместе.
Понятие, что супруг только работает, а супруга выполняет все домашние дела, однозначно устарело. Рома долго не мог найти работу, когда я уже работала в Google. Он был дома и готовился к интервью. Делать домашние дела его никто не заставлял.
Нет ничего плохого, если один из супругов хочет остаться дома и выполнять домашние дела. Но это не должно быть стереотипом и социальной догмой. Женщины имеют право работать и не брать на себя ответственность по уходу за домом или детьми. Любой человек, который с этим не согласен, живет пережитками прошлого и отстает от современных социальных трендов.
В то же время важно уважать выбор женщин, которые добровольно хотят быть домохозяйками. Работа по дому и уход за детьми — тяжкий труд, который часто остается невидимым.
Айым Калиева, 24 года, город — Нур-Султан, сетевой инженер, монтажер, SMM, @aim.amangeldy
Аксултан Калиев, 23 года, город — Нур-Султан, блогер, инставайнер, продюсер, @aksultankaliyev
О семье
Айым. Мы с Аксултаном познакомились еще в школе, учились в параллельных классах. Начали общаться только в 11 классе. Постепенно это переросло в дружбу, отношения, и в 2018 году мы поженились. Через два года у нас родилась дочь.
Главный принцип, которого мы придерживаемся — разговаривать друг с другом
Для меня семья — это вся жизнь. Создать семью с собственными устоями и правилами — огромный труд.
Главный принцип, которого мы придерживаемся — разговаривать друг с другом. Говорить все, о чем мы думаем. Чтобы внутри ничего не осталось, что могло бы перерасти в обиду. И при решении какого-либо вопроса мы предварительно все обговариваем.
О распределении обязанностей
Мы не распределяем обязанности в семье. Я готовлю и убираюсь дома. Если нет настроения, заказываем доставку еды. Иногда прошу Аксултана помочь с уборкой, но он говорит, что легче заказать клининговые услуги.
Аксултан хорошо помогает с дочкой. Играет, ухаживает, может сам искупать ребенка.
Сұлтан Күшпенов, 27 лет, город — Алматы
Райхан Күшпенова, 24 года, город — Алматы, арт-менеджмент, солистка группы Assyl, @raikhan_birzhankyzy
О семье
Райхан. Мой супруг добрый, трудолюбивый, энергичный человек с прекрасным чувством юмора. Я более спокойная.
Мы познакомились на ауызашар, куда нас пригласили друзья. Султан тогда был далек от шоу-бизнеса, не знал о моей группе.
Семья — самое главное и ценное в жизни. Главное, чтобы нам было комфортно. Мы уважаем и любим друг друга.
О распределении обязанностей
У нас свободная семья, нет жестких обязанностей, графика. Уборку обычно делаю я, но во время карантина мы занимались этим вместе.
Родители Султана живут на два города. Поэтому, когда они живут с нами, готовит мама. Если их нет, то готовлю я.
У нас свободная семья, нет жестких обязанностей, графика
Думаю, понятие, что супруг только работает, а супруга выполняет все домашние дела, устарело. Сейчас в тренде зарабатывать, сидя дома. Например, я активно работаю, езжу на гастроли.
Все должно быть в пределах разумного. Женщина должна уметь держать баланс. Есть много примеров женщин, которые успевают работать, заниматься домашними делами, ухаживать за собой. Классно, что мы живем в такое время.