Новые имена. Молодые музыканты из Кыргызстана о вдохновении и развитии музыкальной индустрии в стране

Познакомились с молодыми и креативными музыкантами из Кыргызстана и обсудили развитие музыкальной индустрии в стране. Подробнее в материале.

Улан Алимбеков, 26 лет, город — Бишкек, рэп-исполнитель, композитор, продюсер, @alim_sound

Как все началось

Я ALIMSOUND. Рэп-исполнитель, композитор, продюсер. Псевдоним собрал из фамилии и ремесла, которым занимаюсь. Sound — так я обозначаю свою преданность не только музыке, но и звуку, который собираю с нуля и «пилю» до релиза.

Сколько себя помню, я всегда пел, но технику исполнения мне поставил дядя, когда меня отправляли к родственникам в Таласскую область.

Моя мама тоже прекрасно поет. Она бы могла стать превосходным народным артистом. Папа хоть и не обладает вокальными данными, но у него отличный вкус. Иногда он заходит ко мне на студию и слушает предстоящие релизы.

Музыкой я увлекся с третьего-четвертого класса: смотрел хит-парады местных артистов, выступал в школе. Родители не остались в стороне и повели меня на студию звукозаписи. Затем по рекомендации звукового инженера меня пригласили выступать на главном телевидении. Это было волнительно и радостно. Но когда начал ломаться голос, я оставил это дело.

Спустя три года меня заметили реперы из местной студии 2man records, и я снова вернулся в роль артиста. Мне было 16 лет, и мы выступали в ночных клубах.

О творчестве и вдохновении

В 2014 году я выпустил сольные треки «Дура» и «Без ума», которые написал и спродюсировал сам, включая текст и аранжировку. Эти треки получили огромный фидбек. Вдохновением стали подростковые романы. До сих пор думаю, было ли правильно заводить отношения, будучи школьником.

Карьера началась, когда я научился выпускать песни на известных цифровых площадках с помощью иностранных дистрибьюторов. Я радовался каждому прослушиванию и фидбеку.

Сложности были, но благо есть Интернет. Там я изучал все, включая аппаратуру и тонкости звукоинженерии.

Недавно я осознал, что все люди вокруг меня: друзья, отношения и связи появились благодаря музыке. Для меня музыка — это язык и вибрации. Я никогда не оставляю песню недописанной. Не усну, если не дам треку возможность ожить.

Пока я просто хочу создавать комфортную атмосферу для слушателя, который и сам прекрасно нарисует картину в своей голове. Были люди, которые отправляли мои треки в качестве признания в любви или описывали свое бурное лето в социальных сетях. Это круто.

О развитии музыкальной индустрии в Кыргызстане

Я редко слушаю местных артистов, особенно эстрадных, но наблюдаю за некоторыми музыкантами, которые успешно пробивают чарты. Они вызывают уважение. Мне нравится, как они пишут тексты. Передать смысл — задача не из легких, а если это еще и попадает в сердце слушателя, то это однозначно огонь.





Хотелось бы, чтобы в моем городе также обращали внимание и на музыкальную составляющую — на то, что лежит под голосом и над ним.

О текущей деятельности и планах

В этом году есть цель выпускать по треку каждый месяц. К такому решению мы пришли с менеджером. Есть слабость в продуктивности. Буду работать над этим. Моих слушателей ждет музыка во всех жанрах, и что самое важное, она будет красивой и качественной.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:

Порекомендовать хочется исполнителей в стиле afro. Они задают ритм нынешней музыкальной индустрии:

— Tayc

— Rema

— Burna Boy.

Дания, 21 год, город — Алматы, музыкант, @niiiiiiiiiiia

Как все началось

Я занимаюсь музыкой в жанрах между rap и R&B. Я родилась в Бишкеке, но работаю и живу в Алматы.

С детства любила слушать музыку и петь. Выступала на школьных мероприятиях. Меня вдохновляли артисты рэпа, хип-хопа. Могу отметить Lauryn Hill, которой особенно восхищалась.

Планы на жизнь были другие, но в один момент я полностью поменяла вектор. Лет шесть-семь назад начала выпускать свои песни, а последние два года занимаюсь музыкой на более профессиональном уровне.

Я поняла, что не хочу заниматься чем-то другим и в старости жалеть, что даже не попыталась осуществить мечту.

О творчестве и вдохновении

Музыка — это самовыражение, экспрессия. На создание треков вдохновляют жизненные события. Неважно, какие эмоции: злость, грусть, любовь. Все они имеют значение.

О развитии музыкальной индустрии в Кыргызстане

В Кыргызстане мы все еще только строим индустрию. Но постепенно появляются новые имена.

О текущей деятельности и планах

Я работаю над синглами, осуществляю задумки по коллаборациям. На ближайшее время планы большие.





Совсем скоро выйдет трек, который я посвятила своим подругам, а теперь хочу посвятить ее всем девушкам.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую

Рекомендую послушать истоки музыки и сам old school-рэп, и то, что было до него. Например, старый блюз.

Из нынешнего поколения артистов рекомендую:

— Kali Uchis

— Flo milli

— Lil Yachty.

Жээнбек Бакыев, 21 год, город — Ош, музыкант, @b_jeka

Как все началось

Я музыкант, пишу авторские песни. Многие меня знают по псевдониму Gaijin.

Я занимаюсь музыкой уже пять лет. В моей семьей музыкантом была бабушка с маминой стороны. Она преподавала музыку. Мама у меня швея. Она рисует и поет, но только в караоке.

Мое творчество началось с танцев. Я в течение пяти лет танцевал break dance и часто прогуливал школу, чтобы успеть на тренировки. Люблю танцы благодаря свободе в самовыражении, когда неважно: кто ты, откуда и как одет. В танцевальных батлах оценивают движения, то, насколько танцор отдается искусству и ничего более. Именно тогда я чувствую себя живым. За школьной партой я чувствовал, как меня загоняют в рамки.

О творчестве и вдохновении

Я несистемный человек. Всегда спорил с учителями и задавал много вопросов. Я по натуре бунтарь, и в моем понимании творчество — это революция.

Первая популярность пришла с проекта Curltai, где объявили о наборе артистов для live-исполнения. Я отправил им свою первую песню в Telegram, которую позже загрузили на площадки Apple Music, Spotify и другие популярные платформы.

Это совсем другие ощущения, когда видишь свой трек в сети.

Сложности были всегда, есть и будут, но они исключительно в моей голове. Это убеждения и призма, сквозь которую я смотрю на мир.

Самая большая сложность для меня — перфекционизм, из-за которого не выходят многие треки. Важно понять, что идеального момента и сингла не будет. Я буду выпускать треки такими, какими они получились, и не буду вносить постоянные правки, но в то же время нацелен улучшать свои навыки с каждым релизом.

Музыка — это сила, дело моей жизни, миссия, инструмент влияния на общество и просто то, что приносит мне удовольствие. Я занимаюсь этим, чтобы поднимать вопросы, которые важны для молодежи и нового поколения. Хочется публиковать осознанный контент с глубоким смыслом. И плевать, что такой материал неприбыльный и непопулярный.

Моя цель — разбудить людей от сна, поднимать нравственные вопросы, личностные, достучаться до слушателей. Песни будут лайтовые и чилловые. Это стратегически важно, потому что музыка для большинства людей — это побег от реальности. Меня радует, как в последнее время в обществе растет тренд на осознанность.

О развитии музыкальной индустрии в Кыргызстане

В южной части Кыргызстана музыкальная индустрия развита слабо. Есть несколько начинающих музыкантов, и все друг друга знают.





Многие покидают Ош, обосновывая тем, что здесь нет возможностей. Но сегодня все возможно благодаря социальным сетям. Можно набрать миллионы прослушиваний, находясь в маленьком городке.

В Бишкеке другая история — индустрия более развита, чувствуется конкуренция между артистами. Я живу на два города, чтобы поддерживать этот дух.

О текущей деятельности и планах

В планах выпустить EP-альбом. Буду экспериментировать над своим образом и жанрами. Также планирую писать песни на кыргызском языке. Ожидается фит с Feydzhi.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:

— Nico & Vinz — Am I wrong? С этой песней связана интересная история. Я слушал ее в наушниках, катаясь на велосипеде во Франкфурте. Это был мой первый выезд за пределы Кыргызстана. Я с удивлением смотрел на архитектуру города, на людей и просто был в моменте. В какой-то момент музыка резко остановилась, потому что меня сбила машина. Сейчас все нормально, остались воспоминания о том периоде. Я часто переслушиваю трек, чтобы вернуться в те времена. Мне нравится смысл этой песни.

— Kanye West. Этот артист — революционер. Он говорит горькую правду, которая не нравится определенным людям. Для меня это осознанный человек, который не боится высказываться и быть самим собой.

— Eminem. Это уже классика.