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Новые «БеспринцЫпные чтения» впервые в Казахстане
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Сегодня в 15:21

Новые «БеспринцЫпные чтения» впервые в Казахстане

1 декабря в Алматы на сцене Almaty Theatre, а 2 декабря в Астане в театре «Астана Балет» выступят автор бестселлеров, один из основателей нашумевшего литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин вместе с постоянным резидентом проекта, ведущим российским актером театра и кино Павлом Деревянко.

«БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. Проект был придуман 7 лет назад писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласившими к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата «Русского Букера» Александра Снегирёва. За это время прошло более пятисот чтений. Проект нацелен на продвижение современной российской литературы в России и за рубежом. Со сцены звучали произведения писателей — основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб, Саши Филипенко и ряда других авторов.

За несколько лет проект «БеспринцЫпные чтения» объездил всю Россию: от Калининграда до Владивостока. А также побывал во Франции, Великобритании, Германии, Швейцарии, США, Канаде и других странах. Традиционно, приезжая в новый город, Александр Цыпкин читает лучшие, по его мнению, рассказы.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.