Новую программу инвестирования запустили для стартапов Центральной Азии

Бизнес-инкубатор MOST при поддержке Проекта USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды запустил новую программу «Центральная Азия: недооцененный инвестиционный потенциал».

Инициатива направлена на повышение экономической активности в Центральной Азии, а также на повышение конкурентоспособности местных стартапов с помощью увеличения числа практикующих венчурных инвесторов.

В рамках проекта будет запущена Школа бизнес-ангелов, где предприниматели получат знания о венчурном инвестировании, о структурировании сделок со стартапами и их правильной оценке. Самые мотивированные выпускники Школы смогут создать и вступить в Клубы бизнес-ангелов в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане и начать свой путь в качестве венчурного инвестора.

Вторым этапом программы станет поддержка региональных стартапов, для чего в рамках Клубов пройдут Инвестиционные дни и другие ивенты.

Проект поддержит молодых предпринимателей из малого и среднего бизнеса с целью устранения барьеров, повышения конкурентоспособности, стимулирования экономической активности, увеличения доходов и создания новых рабочих мест.

Источник: bluescreen.kz