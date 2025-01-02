Новогодняя подборка: 10 новых фильмов, которые вы еще не видели

От душевных историй до современных комедий — 10 новогодних фильмов, которые вы могли пропустить.





«Наш маленький секрет», 2024

Жанр: комедия, мелодрама

Двум обиженным бывшим приходится провести Рождество под одной крышей, так как они узнают, что их нынешние партнеры — брат и сестра. В главных ролях: Линдси Лохан, Ян Хардинг и Кристин Ченовет.





«Встретимся на следующее Рождество», 2024

Жанр: комедия, мелодрама

Пытаясь встретить мужчину своей мечты, безнадежный романтик обходит весь Нью-Йорк, чтобы найти билет на аншлаговый рождественский концерт группы «Пентатоникс».





«Щелкунчики», 2024

Жанр: комедия, драма

Майк, успешный бизнесмен, который после важной сделки решает покинуть мегаполис и уехать в Огайо, чтобы заботиться о своих осиротевших племянниках. Однако жизнь в маленьком городе оказывается не такой, как он ожидал: Майк сталкивается с трудностями в отношениях с детьми, а рождественский сезон приносит ему лишь хаос и испытания.





«Конфетный переулок», 2023

Жанр: семейный, комедия, фэнтези

Семьянин Крис каждый год пытается выиграть конкурс на лучшее украшение дома к празднику, соревнуясь с соседями. В поисках победы он заключает сделку с эльфийкой по имени Пеппер, чья магия приводит к хаосу в городе. Теперь Крису и его семье предстоит разрушить заклинание и спасти Рождество.





«Рождество с бывшей», 2023

Жанр: комедия

Грэм решает порадовать семью и вернуться домой на Рождество, но с удивлением обнаруживает, что они уже празднуют с неожиданным гостем — его бывшей невестой Эли. Между молодыми людьми начинается соперничество, чтобы определить, кто останется в семье до праздника, а кто уедет.





«Семейный обмен», 2023

Жанр: комедия, фэнтези

Незадолго до Рождества жизнь одной семьи превращается в хаос, когда редкое космическое явление заставляет родителей и их детей-подростков поменяться телами.





«Рождество не по плану», 2023

Жанр: комедия

Американская пара привозит свою десятилетнюю дочь Клэр в отель ее деда в Доломитах, Италия. Обычно они приезжают в гости на Рождество, но в этом году — в августе. Пара на грани расставания, и когда Клэр понимает, что не будет традиционного Рождества, она решает устроить его в августе. Вместе с дедом они планируют события, чтобы воссоединить родителей.





«Веселые господа», 2024

Жанр: мюзикл, комедия, мелодрама

Чтобы спасти родительский театральный зал в маленьком городке, бывшая танцовщица из большого города решает поставить рождественское шоу с участием мужчин.





«Идеально слепленный мужчина», 2024

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия

Спустя два года после утраты мужа Кэти волшебным образом оживляет красивого снеговика! Благодаря его наивности Кэти снова начинает смеяться, чувствовать и любить, и они влюбляются друг в друга прямо к праздникам... и до того, как он растает.





«Миссия: Красный», 2024

Жанр: приключения, детектив, комедия, боевик, фэнтези

Санта-Клаус с кодовым именем «Красный» похищен! Начальник службы безопасности Северного полюса вынужден объединиться с самым известным охотником за головами. Вместе они отправляются в захватывающее путешествие по всему миру, чтобы спасти Рождество.