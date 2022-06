Казахстанский певец Димаш Кудайберген с новой композицией Okay разместился в Топ-10 хит-парада Billboard’s Hot Trending Songs.

Новая композиция заняла восьмое место в хит-параде. На строчке выше расположилась песня Fly Away, которая находится в Топ-10 уже 22 недели. Также композиция Be with me находится на 14 строчке и держится в чарте уже 24 недели.

Источник: zakon.kz