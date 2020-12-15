Nokia выпустила свой первый ноутбук

Nokia в сотрудничестве с интернет-магазином Flipkart выпустила свой первый ноутбук PureBook X14, который поступит в продажу на индийском рынке.

PureBook X14 оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD, процессором Intel i5 десятого поколения и твердотельным накопителем NVMe на 512 Гбайт. Соотношение экрана к корпусу — 86%. Толщина ноутбука составляет 16,8 мм, вес — всего 1,1 кг.

Ноутбук поставляется с предустановленной Windows 10 Home, оснащен веб-камерой с функцией распознавания лиц Windows Hello, а также клавиатурой с регулируемой подсветкой и сенсорной панелью. PureBook X14 способен проработать до 8 часов без подзарядки.

Nokia PureBook X14 будет доступен для предварительного заказа через онлайн-магазин Flipkart в Индии с 18 декабря по цене в 59 990 рупий (815 $). Когда ноутбук поступит в продажу в других странах, пока неизвестно.

Источник: incrussia.ru