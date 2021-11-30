НИУ ВШЭ проведет онлайн-фестиваль науки и развлечений

4 декабря Высшая школа экономики проведет масштабный фестиваль науки и развлечений «НОЧЬ.Science&Chill», который продлится с утра и до самой ночи.

«НОЧЬ.Science&Chill» — это научно-развлекательный онлайн-фестиваль от студенческих организаций «Вышки» и Центра академического развития студентов. В этом году программа мероприятия поделена на три тематических блока:

— Innovations — зона технологий и научных открытий

— Humanities — зона социально-гуманитарных знаний

— Arts — зона искусств и нового творчества.

Гостей ждут лекции на актуальные темы, перформансы, мастер-классы и прочие онлайн-активности на платформе мероприятия.

На фестивале выступит множество известных спикеров, среди которых Андрей Райгородский — российский математик, Анна Край — гендерный исследователь и практикующий психолог, Кирилл Диденок — блогер, основатель и генеральный директор рекламного агентства Didenok Team.

Партнерами мероприятия уже являются: «Правое полушарие интроверта», «Нетология», музей GARAGE, Mads, Storytel, «Эйч Буду Jobs», Creative Diaspora и др.

Мероприятие открыто для всех желающих из любой точки мира абсолютно бесплатно. Обязательна предварительная регистрация на сайте.

Источник: rb.ru



