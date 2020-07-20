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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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nissan-predstavil-digital-friendly-logotip
Nissan представил digital-friendly-логотип
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Сегодня в 10:05

Nissan представил digital-friendly-логотип

Nissan официально представил новый логотип, о разработке которого стало известно в марте.

Необходимость смены логотипа компания объясняет тем, что потребители живут больше в цифровом мире, нежели в физическом. Сильному бренду требуются эффективные точки соприкосновения в обоих измерениях.

Новый логотип сохранил сущность бренда и одновременно отразил изменения, произошедшие с обществом в последние десятилетия. Редизайном Nissan хочет подчеркнуть, что смотрит в будущее, но не забывает о своем наследии, традициях и инновациях. Название компании остается центральным элементом логотипа, символизируя прошлое бренда и его эволюцию.

Новый логотип начали внедрять в июле. Его можно увидеть в интернет-рекламе, социальных сетях бренда, на вывесках дилеров. Гибкость достигается за счет того, что в зависимости от носителя можно выбрать одну из четырех вариаций — трехмерную, двухмерную с тенью или плоскую.

Источник: adindex.ru

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#бренд #логотип #диджитал
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