Nissan представил digital-friendly-логотип

Nissan официально представил новый логотип, о разработке которого стало известно в марте.

Необходимость смены логотипа компания объясняет тем, что потребители живут больше в цифровом мире, нежели в физическом. Сильному бренду требуются эффективные точки соприкосновения в обоих измерениях.

Новый логотип сохранил сущность бренда и одновременно отразил изменения, произошедшие с обществом в последние десятилетия. Редизайном Nissan хочет подчеркнуть, что смотрит в будущее, но не забывает о своем наследии, традициях и инновациях. Название компании остается центральным элементом логотипа, символизируя прошлое бренда и его эволюцию.

Новый логотип начали внедрять в июле. Его можно увидеть в интернет-рекламе, социальных сетях бренда, на вывесках дилеров. Гибкость достигается за счет того, что в зависимости от носителя можно выбрать одну из четырех вариаций — трехмерную, двухмерную с тенью или плоскую.

Источник: adindex.ru