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Nike создал робота, умеющего чистить и ремонтировать кроссовки
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Сегодня в 10:38

Nike создал робота, умеющего чистить и ремонтировать кроссовки

Производитель обуви Nike разработал роботизированную систему для чистки и ремонта кроссовок. BILL — Bot Initiated Longevity Lab должна продлевать срок службы обуви.

Это работает так: робот создает трехмерную цифровую модель обуви и находит места для чистки сверху, по бокам и на подошве, а владельцы кроссовок в это время могут выбрать заплатки, которые скроют потертости на кроссовках. После того, как BILL закончит работу, сотрудники установят новые стельки и шнурки из переработанных материалов.

Пока BILL доступна в фирменном магазине Nike Town London, и воспользоваться им могут бесплатно все владельцы кроссовок бренда.

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #кроссовки #робот #nike #обувь
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