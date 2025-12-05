Ник Музашвили о развитии Amway в Центральной Азии, корпоративной культуре и роли лидера в команде

Глава Amway Central Asia поделился тем, как выстраивает системное развитие команды, помогает партнерам расти, и почему руководитель должен быть примером не только на словах, но и в действиях.





Ник Музашвили, генеральный директор Amway Central Asia, @nick.muzashvili

О себе

Я всегда считал, что моя работа — это не просто управление процессами, а возможность объединять людей и создавать команды, которые достигают амбициозных целей. Мой путь начался в логистике и цепи поставок, где я работал в разных странах: Европе, Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии, Украине, России и Казахстане.

Каждое место было как маленький вызов: новые рынки, культуры и команды. Именно эта возможность видеть, как люди раскрывают потенциал и как идеи превращаются в реальные результаты, вдохновила меня на карьеру в Amway. Сегодня я руковожу бизнесом Amway в Центральной Азии, и для меня это не только управление компанией, но и работа с людьми, которые создают настоящую ценность для партнеров и клиентов.

Мне близка работа в Центральной Азии — здесь люди ценят доверие, семью, командность, и это полностью совпадает с моими личными принципами лидерства.

О компании

Когда я говорю про Amway в Центральной Азии, вижу не только цифры, но историю людей, команд и наших лидеров, которые делают невозможное возможным. За последние годы мы открыли новые рынки, провели учебные семинары на 1200 человек в Шанхае, запустили новую продуктовую категорию — очищение воздуха, особенно важную для Центральной Азии.

Но важнее всего не цифры и планы, а эффект для людей: тысячи партнеров получили возможность развивать свой бизнес, улучшать качество жизни своих семей и вдохновляться историей успеха лидеров. Каждый проект — будь то внедрение новых решений или запуск программ — создавался с мыслью о людях и о том, как мы можем дать им больше возможностей для роста и развития.

За последние два года мы показали рост в ключевых категориях, особенно в сфере здоровья и красоты. А также усилили локализацию — адаптировали обучение и сервис под особенности рынков Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

О корпоративной культуре

В центре всего, что мы делаем, всегда стоит человек. Мы ценим командную работу, доверие, открытость и наставничество. Корпоративная культура компании строится на принципах взаимного уважения — здесь каждый может развиваться, учиться и вносить реальный вклад в успех.

Для меня важно, чтобы каждый сотрудник и партнер понимал: его работа имеет значение, и мы вместе создаем возможности для миллионов людей.

В Центральной Азии есть уникальная особенность: здесь сильное чувство сообщества. Наши партнеры поддерживают друг друга не только в бизнесе — они действуют, как большая семья — и это делает культуру Amway теплой и живой.

Что значит быть руководителем

Быть руководителем — значит вдохновлять людей, поддерживать их, создавать условия для роста и помогать в достижении командных целей. Это не только большая ответственность, но и уникальная возможность влиять на жизнь людей и развитие бизнеса. Каждый день — шанс сделать что-то значимое для команды и для компании.

Главные качества руководителя — честность и прозрачность, умение слушать и понимать людей. Также важны стратегическое мышление и умение видеть перспективы, способность мотивировать и объединять команду вокруг общей цели. Нужно уметь вести команду своими действиями и личным примером, а не только словами.

О преимуществах и недостатках

Мне нравится видеть, как люди раскрывают свой потенциал, как идеи превращаются в реальные проекты и результаты. Конечно, есть и сложности — ответственность и необходимость принимать трудные решения. Но каждый вызов — это возможность научиться чему-то новому, стать сильнее и создать ценность для команды и партнеров.

Для меня работа руководителем — это еще и возможность создавать долгосрочные изменения — запуск новых категорий, развитие стран региона, поддержка лидеров в их росте.

О планировании времени

Я сочетаю стратегическое планирование с гибкостью. Расставляю приоритеты, делегирую задачи команде, но всегда оставляю время для семьи и отдыха. Баланс между работой и личной жизнью помогает оставаться эффективным, сохранять мотивацию и получать радость от результатов того, что мы делаем.

О планах

Мы продолжаем развивать Amway в Центральной Азии: расширяем ассортимент программ и решений, повышаем качество клиентского сервиса, укрепляем сообщество лидеров, внедряем цифровые решения для удобства работы и взаимодействия.

Наша цель — чтобы каждый, кто вступает в экосистему Amway, получал поддержку и реальные возможности для развития, улучшал качество жизни с помощью наших продуктов и решений. Мы хотим создавать не только успешный бизнес, но и вдохновляющее сообщество, где люди реализуют свои мечты: живут здоровой и благополучной жизнью.