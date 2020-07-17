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New York Times написал о 19-летнем казахстанце
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Сегодня в 10:14

New York Times написал о 19-летнем казахстанце

19-летний казахстанец Иманбек Зейкенов дал интервью New York Times.

Ремикс Зейкенова на песню Карлоса Сент-Джона Roses взорвал мировые чарты. Сейчас уже профессиональный музыкант, Иманбек работал в поселке Аксу железнодорожником. Проживает он там же вместе с семьей.

Все изменилось, когда он в 2019 году выложил в сеть ремикс песни. По его словам, сделал он это нелегально, не подумав, что через несколько месяцев попадет в мировые чарты.

Спустя четыре года после первоначального релиза Roses, ремикс Зейкенова стал международным хитом.

Сейчас музыкант подписал договор с российским лейблом Effective Records. Также он договорился с Сент-Джоном, чтобы выпустить сингл законно.

Источник: holanews.kz

Источник фотографии: neonomad.kz

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#казахстан #музыка #newyorktimes
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