New York Times написал о 19-летнем казахстанце

19-летний казахстанец Иманбек Зейкенов дал интервью New York Times.

Ремикс Зейкенова на песню Карлоса Сент-Джона Roses взорвал мировые чарты. Сейчас уже профессиональный музыкант, Иманбек работал в поселке Аксу железнодорожником. Проживает он там же вместе с семьей.

Все изменилось, когда он в 2019 году выложил в сеть ремикс песни. По его словам, сделал он это нелегально, не подумав, что через несколько месяцев попадет в мировые чарты.

Спустя четыре года после первоначального релиза Roses, ремикс Зейкенова стал международным хитом.

Сейчас музыкант подписал договор с российским лейблом Effective Records. Также он договорился с Сент-Джоном, чтобы выпустить сингл законно.

Источник: holanews.kz

Источник фотографии: neonomad.kz