Netflix запустил сайт «Тудум» о закулисье своих проектов. На нем можно найти эксклюзивные интервью

Стриминговая платформа Netflix запустила новый портал «Тудум» о закулисье своих проектов.
Название сайта вдохновлено фирменным звуком с заставки Netflix, которая высвечивается перед началом всех фильмов и сериалов платформы. На «Тудуме» появятся эксклюзивные интервью, бэкстейджи со съемок, анонсы премьер и некие «бонусные функции».
Контент «Тудума» будет подбираться индивидуально для каждого пользователя в зависимости от его предпочтений. Площадка доступна во всем мире, но пока у сайта есть только англоязычная версия.
Источник: daily.afisha.ru