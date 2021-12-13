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Netflix запустил сайт «Тудум» о закулисье своих проектов. На нем можно найти эксклюзивные интервью
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Сегодня в 10:17

Netflix запустил сайт «Тудум» о закулисье своих проектов. На нем можно найти эксклюзивные интервью

Стриминговая платформа Netflix запустила новый портал «Тудум» о закулисье своих проектов.

Название сайта вдохновлено фирменным звуком с заставки Netflix, которая высвечивается перед началом всех фильмов и сериалов платформы. На «Тудуме» появятся эксклюзивные интервью, бэкстейджи со съемок, анонсы премьер и некие «бонусные функции».

Контент «Тудума» будет подбираться индивидуально для каждого пользователя в зависимости от его предпочтений. Площадка доступна во всем мире, но пока у сайта есть только англоязычная версия.

Источник: daily.afisha.ru

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