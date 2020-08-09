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Netflix запускает третий сезон популярной израильской драмы "«Штисель» с Широй Хаас
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Сегодня в 10:06

Netflix запускает третий сезон популярной израильской драмы "«Штисель» с Широй Хаас

Netflix завершает сделку по выпуску третьего сезона популярной израильской драмы «Штисель».

Как ранее сообщалось, производство третьего сезона сейчас ведется в Израиле. Третий выход драмы о православной семье в Иерусалиме, созданной Yes Studios, начнется через четыре года после событий предыдущего сезона. Девять серий выйдут в эфир на канале Yes TV в Израиле в конце этого года и, вероятно, будут показаны на Netflix в следующем году, хотя дата еще не определена.

Сериал рассказывает о семье Хареди, живущей в ультраортодоксальном районе Иерусалима, которая переживает за любовь, потерю и депрессию повседневной жизни. В главных ролях Майкл Алони, Доваль Гликман, Нета Рискин, Сассон Габай и Шира Хаас, режиссер Алон Зингман.

Источник: deadline.com

Источник фотографии: deadline.com

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#сериал #netflix #штисель
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