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Netflix заключил контракт с Nippon TV
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Сегодня в 11:48

Netflix заключил контракт с Nippon TV

Японская телевизионная сеть Nippon TV еще больше расширила партнерство со стриминговым сервисом. Теперь на платформе появятся 13 самых популярных аниме, в том числе «Первый шаг». Некоторые сериалы будут транслироваться в большем количестве стран, чем другие. Например, первые 38 серий аниме «Охотник х Охотник» будут добавлены на Netflix в 104 странах уже 1 сентября. В тот же день «Хост-клуб Оранской школы» будет доступен в 190 странах, а «Клеймор» — в 136 странах. Помимо этих аниме-сериалов, в контракт также вошли «Берсерк», два сезона «Достучаться до тебя» и другие известные проекты, сообщает The Hollywood Reporter.

Источник: srsly.ru

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