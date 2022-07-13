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Netflix представил Kingdom: The Blood — игру по мотивам южнокорейского сериала «Королевство зомби»
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Сегодня в 10:31

Netflix представил Kingdom: The Blood — игру по мотивам южнокорейского сериала «Королевство зомби»

Южнокорейский сериал «Королевство зомби» дебютировал в 2019 году. С тех пор вышло два сезона и один полнометражный эпизод. Netflix старается расширить франшизу. Стриминговый сервис анонсировал ролевую игру Kingdom: The Blood.



Разработчиком выступила студия Action Square, известная по тайтлам ANVIL и Blade II: The Return of Evil.

Kingdom: The Blood будет во многом похожа на игру Ghost of Tsushima. В новом проекте от Action Square будет несколько игровых режимов, включая сюжетный. Он будет дублировать события сериала. А в режиме Conquest игрокам придется выиграть в нескольких пятиминутных сражениях, одолеть боссов и вступить в PvP-бои.

Помимо всего прочего, геймеры смогут детально настроить своего персонажа: выбрать ему наряд и оружие.

Игра выйдет на ПК и мобильных устройствах.

Источник: srsly.ru

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