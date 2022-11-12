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Netflix показал тизер-трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение»
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Сегодня в 11:36

Netflix показал тизер-трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение»

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix появился тизер-трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение» — приквела «Ведьмака». Премьера нового шоу состоится на платформе 25 декабря.

Одну из центральных ролей в нем сыграет Мишель Йео, известная по фильмам «Все везде и сразу» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Помимо нее, в сериале можно будет увидеть Лоуренса О’Фуарана, Софию Браун и Джейкоба Коллинза-Леви.



Приквел расскажет о событиях, развернувшихся за 1200 лет до действия оригинального шоу. В это время был создан первый прототип Ведьмака, а миры монстров, людей и эльфов слились воедино.

В «Ведьмаке: Происхождение» будет четыре серии. Как показал трейлер, зрителей ожидают впечатляющие персонажи, эффектные батальные сцены, захватывающая магия и красивые персонажи.

Над проектом работали Деклан де Барра, Лорен Шмидт Хиссрич, Анджей Сапковский, а также группа сценаристов, в которую вошли Кирстен Ван Хорн, Аарон Стюарт-Ан, Алекс Минихан , Таня Лотия, Таша Хо. Съемки сериала прошли в 2021 году в Исландии.

Источник: daily.afisha.ru

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