Netflix опубликовал трейлер третьего сезона «Полового воспитания»

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер третьего сезона сериала «Половое воспитание», который выйдет 17 сентября.

Продолжение шоу о школьниках из вымышленного города Мурдейл расскажет о том, как новый директор школы мисс Хэддон попытается противостоять интересу подростков к сексу. Она введет форму и попытается контролировать жизнь учеников.

Роль мисс Хэддон исполнит Джемайма Кирк, снимавшаяся в сериалах «Маньяк», «Девочки» и «Коп с топором». Также актерский состав дополнит Джейсон Айзекс, который сыграет Питера Гроффа — более успешного и совсем не скромного старшего брата мистера Гроффа.

Источник: daily.afisha.ru